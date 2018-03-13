Karşılaşmayı double double yaparak tamamlayan Ersan, 3 de top çaldı. Bu sezon ikinci defa double double yapma başarısı gösteren yıldız oyuncunun performansı takımını da play off potasına soktu. Diğer sonuçlar: Denver-Sacramento: 130-104, Dallas-Houston: 82-105, Boston-Indiana: 97-99, Lakers-Cleveland: 127-113.
Ersan şov yaptı
13.03.2018 - 08:34 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 08:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
NBA takımlarından Philadelphia 76ers’ta forma giyen millî basketbolcumuz Ersan İlyasova, takımının Brooklyn Nets deplasmanında aldığı 120-97’lik galibiyete 11 sayı 13 ribaundluk katkı yaptı.
Etiketler : ersan ilyasova,
549901 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/549901.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
25
17
2
6
61
28
33
53
2
Beşiktaş
25
14
8
3
47
22
25
50
3
Başakşehir
25
15
5
5
45
26
19
50
4
Fenerbahçe
25
13
8
4
49
30
19
47
5
Kayserispor
25
11
8
6
36
30
6
41
6
Trabzonspor
25
10
9
6
41
36
5
39
7
Göztepe
25
11
6
8
38
38
0
39
8
Sivasspor
25
11
5
9
36
37
-1
38
9
Malatyaspor
25
9
7
9
28
31
-3
34
10
Akhisarspor
25
9
6
10
35
39
-4
33
11
Kasımpaşa
25
8
7
10
39
43
-4
31
12
Bursaspor
25
8
6
11
33
35
-2
30
13
Alanyaspor
25
8
3
14
40
46
-6
27
14
Gençlerbirliği
25
6
8
11
30
38
-8
26
15
Antalyaspor
25
6
7
12
28
45
-17
25
16
Osmanlıspor
25
6
6
13
34
45
-11
24
17
Konyaspor
25
5
6
14
24
36
-12
21
18
Karabükspor
25
3
3
19
18
57
-39
12
26. Hafta Maçları
16.3.2018
Kasımpaşa - Antalyaspor
16.3.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
17.3.2018
Bursaspor - Demir Grup Sivasspor
17.3.2018
Fenerbahçe - Galatasaray
18.3.2018
Alanyaspor - Göztepe
18.3.2018
Gençlerbirliği - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.3.2018
Atiker Konyaspor - Kayserispor
18.3.2018
Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.3.2018
Medipol Başakşehir Fk - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
27
15
7
5
54
32
22
52
2
Ankaragücü
27
14
7
6
41
27
14
49
3
Ümraniyespor
27
14
5
8
39
27
12
47
4
Altınordu
27
13
6
8
46
37
9
45
5
Gazişehir G.Ant
27
12
8
7
44
25
19
44
6
Boluspor
27
13
4
10
40
25
15
43
7
Balıkesirspor
27
12
6
9
45
40
5
39
8
İstanbulspor
27
11
6
10
31
31
0
39
9
Elazığspor
27
10
8
9
35
31
4
38
10
Giresunspor
27
10
7
10
36
30
6
37
11
BB Erzurumspor
27
9
10
8
34
32
2
37
12
Adana Demirspor
27
9
7
11
37
38
-1
34
13
Adanaspor
27
9
6
12
30
42
-12
33
14
Samsunspor
27
7
11
9
25
32
-7
32
15
Eskişehirspor
27
9
7
11
47
45
2
31
16
Denizlispor
27
8
6
13
31
39
-8
30
17
Manisaspor
27
7
3
17
27
48
-21
15
18
Gaziantepspor
27
2
4
21
13
74
-61
7