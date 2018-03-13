Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmayı double double yaparak tamamlayan Ersan, 3 de top çaldı. Bu sezon ikinci defa double double yapma başarısı gösteren yıldız oyuncunun performansı takımını da play off potasına soktu. Diğer sonuçlar: Denver-Sacramento: 130-104, Dallas-Houston: 82-105, Boston-Indiana: 97-99, Lakers-Cleveland: 127-113.