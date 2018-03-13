Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresunspor - Adana Demirspor maçında ayağı kırılan Sezer Özmen, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi. Dr. Sarper Çetinkaya, sol bacağındaki tibia ve fibula kırığı nedeniyle ameliyat olan Sezer’in ameliyatının başarılı geçtiğini ve 25 yaşındaki futbolcunun 6-8 ay sonra sahalara dönebileceğini belirtti.