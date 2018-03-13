Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sahasında elde ettiği 5-0'lık galibiyetin avantajıyla Beşiktaş'a konuk olacak Bavyera ekibinin maç kadrosunda Arjen Robben, Corentin Tolisso ve Kingsley Coman yer almadı.

Bayern Münih'in Beşiktaş maçı için açıkladığı 19 kişilik kadrosu şöyle:

Sven Ulreich, Tom Starke, Christian Früchtl, Sandro Wagner, Niklas Süle, Mats Hummels, Thiago Alcantara, Franck Ribery, Javi Martinez, Robert Lewandowski, James Rodriguez, Rafinha, Juan Bernat, Jerome Boateng, Sebastian Rudy, Arturo Vidal, Thomas Müller, David Alaba, Joshua Kimmich.