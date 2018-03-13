Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 1 günlük aranın ardından Boluspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Hafif tempoda ve yenileme ağırlıklı geçen antrenmanda kırmızı-beyazlılar düz koşu ve açma germe hareketlerinin ardından pilates hareketleriyle çalışmayı sonlandırdı. Besim Durmuş, antrenmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.



Aldıkları mağlubiyetin açıklaması olmadığını vurgulayan Durmuş, “Bu maçın özrü de kabul olmaz. Maçın içini açmaya da gerek yok. Çünkü bir şey anlatılacak bir maç değil. Yüzde 100 kazanmamız gereken bir maçtı. Birçok bahane yenilgiye etken olabilir ama tüm sorumluluğu kendi üstüme alıyorum. Sahada motivasyonu, organizasyonu, kazanma hırsını sağlayacak kişi benim. Bütün herkesten özür dilerim. Oyuncularım adına da herkesten özür diliyorum. Seyircilerimiz bize kızsınlar. Sitem etmekte haklılar ama bizim desteğe ihtiyacımız var. Böyle bir günü asla bir daha yaşamayacağız. Bu bir kazaydı. Bundan önceki maçlarda nasıl coşkulu oynadıysak, bundan sonraki maçlarda da aynı coşkuyu sahaya koyacağız. Bu maçın telafisini arka arkaya kazanarak telafi edeceğiz. Takımın içinde çok olumlu ve değerli bir hava var. Oyunculara güvenmemiz lazım. Ben oyuncularıma güveniyorum. Onların özgüvenini kaybetmemiz lazım. Çok anlamsız bir şekilde bir bedel ödedik. Bu sorumluluğu üstüme alarak herkesten özür diliyorum” dedi.

Öte yandan Samsunsporlu taraftarlar, antrenman sırasında tesislere gelerek, “Geçmişe hasretle, sizlere utanarak bakıyoruz” yazılı pankart astılar. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Samaras, Ayite, Ufuk Budak, Kenan Karışık ve Ercan Yazıcı antrenmana katılmadı.