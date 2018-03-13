Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Everton'ın önemli isimlerinden Leighton Baines, takım arkadaşı Cenk Tosun'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Üst üste 2 maçta da gol atarak performansını üst seviyeye çeken Cenk Tosun'un çok önemli bir isim olduğunu söyleyen Baines, "Cenk harika bir karaktere sahip. Bunu sahada da görebilirsiniz. Bize çok şey katıyor. Brighton maçındaki oyunu da her yönden harikaydı. Zorlu işlerin üstesinden geldi, bize iyi bir odak noktası sundu ve takımı oyuna çekti. Gol atmayı hak etti. Saha dışında da rahatlamış görünüyor. Evinde gibi ve bu durum bizim için harika" diye konuştu.