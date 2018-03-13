Everton'ın önemli isimlerinden Leighton Baines, takım arkadaşı Cenk Tosun'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Üst üste 2 maçta da gol atarak performansını üst seviyeye çeken Cenk Tosun'un çok önemli bir isim olduğunu söyleyen Baines, "Cenk harika bir karaktere sahip. Bunu sahada da görebilirsiniz. Bize çok şey katıyor. Brighton maçındaki oyunu da her yönden harikaydı. Zorlu işlerin üstesinden geldi, bize iyi bir odak noktası sundu ve takımı oyuna çekti. Gol atmayı hak etti. Saha dışında da rahatlamış görünüyor. Evinde gibi ve bu durum bizim için harika" diye konuştu.
Takım arkadaşından Cenk'e övgü
13.03.2018 - 16:33 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Premier Lig'de Everton'da top koşturan Cenk Tosun'a takım arkadaşı Leighton Baines'tan övgü geldi. Baines, Cenk'in golü hak ettiğini söyleyerek, "Saha dışında rahatlamış görünüyor" dedi.
Etiketler : Everton,Cenk Tosun,Leighton Baines,
550004 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/550004.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
25
17
2
6
61
28
33
53
2
Beşiktaş
25
14
8
3
47
22
25
50
3
Başakşehir
25
15
5
5
45
26
19
50
4
Fenerbahçe
25
13
8
4
49
30
19
47
5
Kayserispor
25
11
8
6
36
30
6
41
6
Trabzonspor
25
10
9
6
41
36
5
39
7
Göztepe
25
11
6
8
38
38
0
39
8
Sivasspor
25
11
5
9
36
37
-1
38
9
Malatyaspor
25
9
7
9
28
31
-3
34
10
Akhisarspor
25
9
6
10
35
39
-4
33
11
Kasımpaşa
25
8
7
10
39
43
-4
31
12
Bursaspor
25
8
6
11
33
35
-2
30
13
Alanyaspor
25
8
3
14
40
46
-6
27
14
Gençlerbirliği
25
6
8
11
30
38
-8
26
15
Antalyaspor
25
6
7
12
28
45
-17
25
16
Osmanlıspor
25
6
6
13
34
45
-11
24
17
Konyaspor
25
5
6
14
24
36
-12
21
18
Karabükspor
25
3
3
19
18
57
-39
12
26. Hafta Maçları
16.3.2018
Kasımpaşa - Antalyaspor
16.3.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
17.3.2018
Bursaspor - Demir Grup Sivasspor
17.3.2018
Fenerbahçe - Galatasaray
18.3.2018
Alanyaspor - Göztepe
18.3.2018
Gençlerbirliği - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.3.2018
Atiker Konyaspor - Kayserispor
18.3.2018
Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.3.2018
Medipol Başakşehir Fk - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
27
15
7
5
54
32
22
52
2
Ankaragücü
27
14
7
6
41
27
14
49
3
Ümraniyespor
27
14
5
8
39
27
12
47
4
Altınordu
27
13
6
8
46
37
9
45
5
Gazişehir G.Ant
27
12
8
7
44
25
19
44
6
Boluspor
27
13
4
10
40
25
15
43
7
Balıkesirspor
27
12
6
9
45
40
5
39
8
İstanbulspor
27
11
6
10
31
31
0
39
9
Elazığspor
27
10
8
9
35
31
4
38
10
Giresunspor
27
10
7
10
36
30
6
37
11
BB Erzurumspor
27
9
10
8
34
32
2
37
12
Adana Demirspor
27
9
7
11
37
38
-1
34
13
Adanaspor
27
9
6
12
30
42
-12
33
14
Samsunspor
27
7
11
9
25
32
-7
32
15
Eskişehirspor
27
9
7
11
47
45
2
31
16
Denizlispor
27
8
6
13
31
39
-8
30
17
Manisaspor
27
7
3
17
27
48
-21
15
18
Gaziantepspor
27
2
4
21
13
74
-61
7