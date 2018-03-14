Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisar’ı geçen Trabzonspor’da Burak Yılmaz, maç sonunda Muharrem Usta ile özel görüşmesini anlatıp başkanın gözlerinin dolduğunu söylemiş onun için oynadıklarını ifade etmişti. Bu işin duygusal tarafı ama bir de acı gerçekleri var. Trabzonspor her anlamda zor günler geçiriyor. Son 11 yılda borcun 20 kat arttığı ve 800 milyonları bulduğu ortada. Transfer yasağı sonrası yönetim acil olarak toplanıp olağanüstü seçim kararı almıştı. 7-8 Nisan’da çoğunluğa bakılmaksızın yeni yönetimini seçecek olan bordo-mavililerde yeni yönetimin işi zor. Sebebi ise seçilir seçilmez bir gün sonra kulübün ödemesi gereken rakam 185 milyon lira. Ağustos ayında da 325 milyon liralık ödeme var. Yeni yönetimin hem sıcak paraya hem de yeni kaynaklara ihtiyacı olduğu aşikâr.



Nabız yokluyorlar

Peki adaylarda durum ne? Seçildiğinde vizyonel bakış açısı sergileyen ancak uygulamada pek görülmeyen mevcut başkan Muharrem Usta aday olmayacağını açıkladı. İsmi öne çıkanlar ise Mehmet Atalay, eski yöneticilerden Muammer Saka, eski başkan adayı Celil Hekimoğlu ve eski başkan Nuri Albayrak. Şu anda bu 4’lüden Atalay ve Albayrak’ın nabız yokladığı bilinirken, Celil Hekimoğlu çok ön planda tutuluyor.

Herkes kendi borcunu ödesin

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta kongre kararı alırken çok zorlandıklarını belirterek “Trabzonspor’a Muharrem Usta ve ekibinden asla zarar gelmedi. Gelin bütün yönetimler geriye dönük, kim kulübü ne kadar borca soktuysa herkes onu halletsin. Ben borcu aldığım yere getiriyorum. Benden önceki başkan da aldığına getirsin. Bu benim çağrımdır. Tarihe asla borç artıran başkan ve yönetim olarak geçmeyeceğiz” dedi.