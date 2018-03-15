Son 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakan Real Madrid, Juventus, Manchester City, Liverpool, Sevilla, Roma, Bayern Münih ve Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı. 8 takımın katılacağı kura çekiminde seri başı kuralı olmayacak ve aynı ülke takımları eşleşebilecek. Kura çekimi 16 Mart cuma günü İsviçre'nin Nyon'da yapılacak.