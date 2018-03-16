Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 26. haftası yüksek heyecana sahne olacak. Zirve yarışındaki takımların birbirleriyle oynayacağı zorlu karşılaşmalar, şampiyonluk düğümünü ya çözecek ya da daha da karmaşık hale getirecek. F.Bahçe ile G.Saray, Başakşehir ile de Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Bu zorlu karşılaşmaları yönetecek hakemler dün açıklandı. Kadıköy’deki derbide Bülent Yıldırım, Başakşehir’deki derbide ise Halil Umut Meler düdük çalacak. Türkiye okurları, derbi hakemlerini 3 gün öncesinden öğrenmişti. Yazarımız Ömer Faruk Ünal, yaptığı analizler neticesinde hangi hakemin hangi maça atanacağını gerekçeleriyle ortaya dökmüştü.

Bülent Yıldırım’ın 11. derbisi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev maçı yönetecek Bülent Yıldırım, kariyerinde 11. defa derbide görev yapacak. Son 1 yıldır hiç derbi yönetmeyen Yıldırım’ın daha önce iki takım arasında yönettiği 5 derbinin 2’sini G.Saray, birini F.Bahçe kazandı, 2 karşılaşma ise berabere bitti. Yıldırım Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde 3 kırmızı, 35 sarı kart gösterdi.