Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ligde sezonun belkide en kritik haftasına girilirken Beşiktaş zorlu Başakşehir maçında ezber bozacak. Teknik direktör Şenol Güneş’in yarın oynanacak maçta farklı bir planın üzerinde çalıştığı öğrenildi. Öncelikle son haftalarda bir türlü bekleneni veremeyen Jeremain Lens kulübüye çekilecek. Ligde bu sezon sadece 1 gol atabilen, cezalı Quaresma’nın yokluğunda kendisine verilen şansı iyi kullanamayan ve etkisiz futboluyla tepki toplayan Hollandalı oyuncuya Şenol Güneş’in artık sabrı kalmadı. Lens’in yerine vatandaşı Ryan Babel’in sağ kanatta görev alması bekleniyor.



Rekor, forma getirdi

Babel’in sağa geçmesiyle birlikte boşalan sol kanadı dolduran isim ise Caner Erkin olacak. Kendisine ne zaman görev verilse başarılı futboluyla takdir toplayan yıldız oyuncunun, son 3 maçta oyuna sonradan girmesine ve toplamda 67 dakika süre almasına rağmen hem hücumda hem de savunmada takıma kattığı enerji dikkat çekmişti. Son olarak Bayern Münih karşısında da meziyetlerini göstermeyi başardı. Caner Erkin, Alman deviyle oynanan karşılaşmada, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta en fazla pas arası yapan isim (10) olmayı başarmış ve formayı hak ettiğini de göstermişti.

Asistleriyle fark atıyor

Caner Erkin bu sezon ligde, Avrupa’da ve kupada forma giydiği 29 maçta takımının en çok asist yapan isimlerinden biri durumunda. Toplamda 9 golün pasını veren yıldız oyuncu bu alanda Quaresma ve Negredo ile birlikte zirveyi paylaşıyor. Lens’in ise ligde asisti yok, 1 golü var. Holandalı oyuncu sadece 9-0 kazanılan Manisaspor maçında 3 gol atıp, 3 asist yaptıktan sonra derin bir sessizliğe geçti.

Pepe hazır, Tosic belirsiz

Beşiktaş yarın Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana sakatlıklarını atlatan Pepe ve Dusko Tosic de katıldı. Siyah-beyazlı takımda Pepe’nin yarın forma giyebileceği, Tosic’in ise durumumun belirsizliğini koruduğu öğrenildi. Beşiktaş, hazırlıklarını bugün saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Babel dalya diyecek

Kara Kartal’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, yarın oynanacak Başakşehir maçında forma giymesi halinde Süper Lig’de 100. defa sahaya çıkacak. Kasımpaşa kariyerinde 58 maça çıkan, siyah-beyazlı formayı ise 41 defa terleten Babel, geçen sezon 5, bu sezon ise 9 defa fileleri havalandırmayı başardı.



Yeni formalar satışa çıkıyor

Beşiktaş Kulübü’nün 115. yıla özel yeni forması sosyal medyaya sızdı. Bu durum üzerine açıklama yapan yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Mican “Forma için sürpriz yapacaktık ama sosyal medyada yayımlandı. Başakşehir maçından sonra yeni formalar pazartesi sabahı satışa çıkacak ve fiyatı 99,99 TL olacak” dedi.