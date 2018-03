Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Şampiyonluk yolunda bıçak sırtı bir mücadele verecek olan Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenerek hem iddiasını pekiştirmek hem de geleneği sürdürmek istiyor. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda, kazanmaya mecbur olduklarını hatırlatan Aykut Kocaman “Evet Galatasaray şu an kadar iyi bir performans sergiledi ama henüz bizimle oynamadılar. Aynı ilk yarıda olduğu gibi. Bu sefer saha avantajı da bizde. Kadıköy’ün farkını, Fenerbahçe’nin farkını göstermenin tam zamanı” ifadesini kullandı. Sezonun ilk yarısındaki Galatasaray’ı ellerinden kaçırdıklarını vurgulayan Kocaman “Bu sefer böyle bir lüksümüz yok. Kazanmak için her şeyimizi vermek zorundayız. Camianın beklentisi sahada Fenerbahçe kalitesini görmek. Çıkıp gerekeni yapacaksınız” dedi.



Fırsat hâlâ elimizde

Yaşanan her şeyin geride kaldığının altını çizen Kocaman, “Bu sezon birçok şanssızlığımız oldu. Hakem hataları, sakatlıklar, basit bireysel hatalar sebebiyle zorlandık. Ama önümüzde her şeyi lehimize çevirecek bir fırsat var. Taraftarımız bu maçta üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır. Ancak siz de sahaya yüreğinizi koymalısınız. Sahada her şeyini veren, Fenerbahçe kimliği için terinin son damlasına kadar mücadele eden bir takım görmek istiyorum. Unutmayın bizi bekleyen bir şampiyonluk var” dedi.

Samandıra’da coşku

Fenerbahçe’nin dünkü idmanına yaklaşık 300 sarı-lacivertli taraftar katılırken, Aykut Kocaman’a baklava ikram edildi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanı, Başkan Aziz Yıldırım, genel sekreter Mahmut Uslu ve asbaşkan İlhan Ekşioğlu da takip etti.

Sadece 12 dakika

Kadıköy’de G.Saray’a 1999’dan bu yana mağlup olmayan F.Bahçe, bu süreçte oynadığı 18 lig maçında 14 galibiyet, 4 beraberlik alırken, sadece 1 defa geri düştü. Sarı-kırmızılılar 12 Mayıs 2013’teki buluşmada Burak Yılmaz’la 1-0 öne geçti ancak F.Bahçe, 33 ve 36’da Webo’nun golleriyle 2-1 kazandı.



Biletler karaborsa

Tarihi günlerinden birini daha yaşayacak olan Ülker Stadı’nın ful çekmesi bekleniyor. Fenerbahçeli taraftarlar derbiyi tribünlerde izlemek için karaborsada bilet arıyor. 87 liradan satışa sunulan kale arkası biletleri 500 liraya, diğer biletler bin liraya karaborsada alıcı buluyor.



18 yılda 10 hoca!

Kadıköy’deki son galibiyetini 22 Aralık 1999’da Fatih Terim’le alan Galatasaray, sonraki 18 buluşmaya 10 farklı teknik adamla geldi ama 3 puana uzanamadı. Lucescu, Fatih Terim, Hagi, Gerets, Feldkamp, Skibbe, Rijkaard, Mancini, Hamza Hamzaoğlu ve Riekerink Kadıköy kalesini yıkamadı.

‘Boğa’yla vuracak

Aykut Kocaman, Galatasaray derbisinde golcü tercihini Soldado’dan yana kullanacak. Sarı-kırmızılıların ağır defansı karşısında İspanyol yıldızın daha verimli olacağını düşünen Kocaman, Fernandao’yu yedeğe çekecek. Bu maç için her anlamda hazır olduğunu belirten Soldado da, hocasının sunacağı fırsatı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlı. İspanyol yıldız “Ben Fenerbahçe’ye gol atmak için geldim. Uzun süre sessiz kaldım ve açıkçası performansımdan memnun değilim. Ama Galatasaray karşısında patlamak yaparak şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlayacağıma inanıyorum” dedi.