Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier Lig'de Stoke City'i 2-1 mağlup eden Everton'ta takımının gollerini atan ve gecenin kahramanı olan Cenk Tosun, maçın ardından konuştu.

İşte Cenk Tosun'un açıklamaları;

"Bugün kazanmak çok önemliydi. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İlk yarıda havanın durumu bizi zorladı. Ancak ikinci yarıda hava güzeldi ve biz de daha iyi oynadık"

ÖZEL ÇALIŞIYORUM

"Duncan Ferguson ile antrenman sonrasında özel olarak çalışıyorum. O bir Everton efsane ve bana çok yardımcı oluyor. Fiziksel ve şutlarım üzerinde çalışıyoruz. Böylece sahada daha iyi işler yapabiliyorum"

DAHA İYİ HİSSEDİYORUM

"Fiziksel olarak artık daha iyi hissediyorum. Premier Lig ve İngiltere'de alıştım. Bu sebeple sahada daha iyi hissediyorum"

TOPLANTI YAPTIK

"Maçtan önce deplasman performansımız hakkında toplantı yaptık. Bu maçta daha iyi oynadık. Zordu ama bu galibiyet çok önemliydi"

TÜRKİYE'DE TATİLDEYDİK

"Sezon boyunca devam eden bir lige geldim. Türkiye devre arası tatilindeydik ve geldiğimde fiziksel olarak yüzde 100 durumda değildim. Bunun üzerine çalıştım ve şimdi daha iyi hissediyorum. Artık daha fazlasını yapabilirim"

ELLERİMİ HİSSETMEDİM

"Hava çok soğuktu. Devre arasında ellerimi hissetmiyorum. Ama her geçen gün daha iyi oluyorum ve buna alışmak zorundayım. Bu tipik bir İngiliz havasıdır. Soğuğu severim çünkü Almanya'da büyük ve oradaki havaya benziyor"