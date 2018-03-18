Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin ikinci yarısında Medical Park Stadyumu’nda taraftarı önünde maç kazanamayan bordo-mavililer 4 maçlık galibiyet hasretini de sonlandırmayı planlıyor. Evinde son galibiyetini ligin 16. haftasında sahasında Bursaspor’u 1-0 yenerek elde eden bordo-mavililer söz konusu maçın ardından sahasında Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 0-0 berabere kalırken, Başakşehir’e 1-0, son olarak Beşiktaş’a da 2-0 mağlup oldu. Sahasındaki son 4 maçta 10 puan kaybeden bordo-mavililer bu kötü seriyi bitirmek niyetinde.



Abdülkadir 11’e dönüyor

Teknik direktör Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımla ilk maçına Y. Malatyaspor maçıyla çıkmıştı. Söz konusu müsabakada sahadan yenik ayrılan Çalımbay, bu defa rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Hedefini bu sezon Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen bordo-mavililer Akhisar’dan sonra Y. Malatyaspor’u da yenerek yeni bir seri yakalama peşinde. Trabzonspor’da tedavileri devam eden Esteban, Castillo, Durica, Bero ile Mustafa Akbaş forma giyemeyecek. Rıza Çalımbay, son oynanan Akhisar maçının 11’ini büyük oranda koruyacak. Tecrübeli hocanın sadece Yusuf’un yerine sakatlığını atlatan Abdülkadir’e forma vermesi bekleniyor.