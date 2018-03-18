Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Türk futbolunun iki çınarı, şampiyonluğun daimi adayları, 1999’dan beri iki ihtimalli sonuçların yaşandığı Kadıköy’de karşılaştı. Ev sahibi Fenerbahçe’nin beraberliğe dahi tahammülü olmadığı buluşmada, konuk Galatasaray da malum geleneğe son verme sevdasındaydı. Saracoğlu tribünleri uzun zaman sonra hınca hınç dolmuş, başlama düdüğü öncesi nefesler tutulmuştu. Derken hakem Bülent Yıldırım beklenen işareti verdi ve müthiş bir uğultuyla birlikte “Çubuklular”, “Parçalılar”ın üzerine yüklendi. Belki de sezon başından bu yana ilk kez Aykut Kocaman’ın sahaya sürdüğü kadrodan memnun olan tribünlerin coşkusu takıma ekstra güç pompalayınca Fenerbahçe, Galatasaray’ı baskı altına aldı. Sarı-lacivertliler beklenenin aksine rakibinin zayıf karnı olan sağ kanat yerine soldan oynamayı tercih etti. Buna rağmen Şener-Dirar ikilisi, Nagatomo’ya zor anlat yaşatıp, Rodrigues’i etkisiz kılmayı başardı. Yine de gole yaklaşan taraf Galatasaray oldu.



Güle güle şampiyonluk

Gomis’in 15’te sağ çaprazdan şutu uzak direk dibinden auta çıkarken tribünler derin bir nefes aldı. 23’te ise Soldado’nun şutunda bedenini siper eden Serdar Aziz mutlak bir golü önledi. 34’te Gomis yine sağdan şutladı ama çerçeveyi tutturamadı. 41’de Mehmet Ekici, Muslera’ya takılınca ilk yarı 0-0 bitti. Sahaya hızlı dönen ise Galatasaray oldu. 48’de Rodrigues’in şutu Volkan’dan dönerken pozisyonun devamında Gomis’in vuruşunu topun önüne atlayarak önleyen Neustadter skorun değişmesine izin vermedi. 60’ta Nagatomo’nun şutunda Volkan parmak ucuyla gole set çekti. Sonrasında Aykut Kocaman’dan seri değişiklikler geldi. Alper, Fernandao ve Valbuena hamleleriyle vites yükselten Fenerbahçe üst üste pozisyonlar bulsa da Galatasaray kalesini yıkamadı. Maçın son dakikalarında ise Cimbom geleneği bitirmeye çok yaklaştı. Ancak 84’te Belhanda’ya Volkan, 89’da Maicon’a direk engel oldu. 90+4’te Tolga da Volkan’ı aşamadı. Kadıköy yıkılmadı ama Fenerbahçe zirveden 6 puan uzakta kalırken, Saracoğlu “Ali Koç başkan” tezahüratıyla yıkıldı.

1 puan kötü değil

Fenerbahçe karşısında galibiyeti hak eden taraf olduklarının altını çizen ve yaptığı kritik kurtarışlarla geceye damga vuran G.Saray file bekçisi Fernando Muslera, “Çok büyük bir derbi, buraya gelirken de kazanmak için geldik. Son dakikalarda da kazanmak için fırsatlar yakaladık. Oyun durmadı ve sürekli aktı. İki tarafın da bulduğu pozisyonlar vardı. Kazanmak istiyorduk ancak bir puan da bizim için kötü değil” ifadelerini kullandı.

Ekici’ye kart tepkisi

Maçın 15 dakikalık diliminde rakiplerine sık sık sert fauller yapan F.Bahçe’nin orta saha oyuncusu Mehmet Ekici tepki aldı. G.Saraylı futbolcular oyuncunun kart görmesi konusunda hakem Bülent Yıldırım’a itirazlarda bulunurken sosyal medyada da futbolcuya kızgınlık vardı.



Terim sahaya yürüdü

Hasan Ali Kaldırım’ın Linnes’in ayağına bastığı bir pozisyonda hakem Bülent Yıldırım maçı devam ettirdi. Linnes acı içinde yerde kıvranırken maçı durdurmayan Yıldırım’a G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim büyük tepki gösterdi. Hoca sahaya yürürken güçlükle sakinleştirildi.



İkili averaj eşit

Dünkü derbi ligin ilk devresindeki gibi 0-0 sona erince ikili averaj ortadan kalktı. Sezon sonunda mümkün olacak bir puan eşitliğinde sıralamada kimin üste olacağını genel averaj belirleyecek. 26. hafta itibarıyla Galatasaray +33, Fenerbahçe +19 averajda bulunuyor.