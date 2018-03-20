Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 farklı takımda görev yapan ve son olarak Giresunspor’dan gönderilen Vural, Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ için “Sabah 8’de tesislere geliyordu. Her şeye karışıyordu. Vıcık vıcık bir durumdu. Sen başkansın kardeşim otur evinde ne işin var orada” dedi. Vural “Fenerbahçe ya da Galatasaray’dan hangisini çalıştırmak istersiniz?” sorusuna ise “Bir tanesi olsun da hangisi olursa olsun” karşılığını verdi.