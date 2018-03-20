27 farklı takımda görev yapan ve son olarak Giresunspor’dan gönderilen Vural, Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ için “Sabah 8’de tesislere geliyordu. Her şeye karışıyordu. Vıcık vıcık bir durumdu. Sen başkansın kardeşim otur evinde ne işin var orada” dedi. Vural “Fenerbahçe ya da Galatasaray’dan hangisini çalıştırmak istersiniz?” sorusuna ise “Bir tanesi olsun da hangisi olursa olsun” karşılığını verdi.
'Her şeye karışıyordu'
20.03.2018 - 08:15 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 08:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk futbolunun renkli teknik adamı Yılmaz Vural’dan çarpıcı açıklamalar.
Etiketler : yılmaz vural,
551424 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/551424.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
26
17
3
6
61
28
33
54
2
Başakşehir
26
16
5
5
46
26
20
53
3
Beşiktaş
26
14
8
4
47
23
24
50
4
Fenerbahçe
26
13
9
4
49
30
19
48
5
Trabzonspor
26
11
9
6
45
37
8
42
6
Kayserispor
26
11
8
7
36
32
4
41
7
Göztepe
26
11
7
8
39
39
0
40
8
Sivasspor
26
11
5
10
36
38
-2
38
9
Akhisarspor
26
9
7
10
36
40
-4
34
10
Malatyaspor
26
9
7
10
29
35
-6
34
11
Bursaspor
26
9
6
11
34
35
-1
33
12
Kasımpaşa
26
8
7
11
41
46
-5
31
13
Alanyaspor
26
8
4
14
41
47
-6
28
14
Antalyaspor
26
7
7
12
31
47
-16
28
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
38
45
-7
27
16
Gençlerbirliği
26
6
9
11
31
39
-8
27
17
Konyaspor
26
6
6
14
26
36
-10
24
18
Karabükspor
26
3
3
20
18
61
-43
12
27. Hafta Maçları
1.4.2018
Beşiktaş - Alanyaspor
1.4.2018
Galatasaray - Trabzonspor
1.4.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
1.4.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Atiker Konyaspor
1.4.2018
Kayserispor - Fenerbahçe
1.4.2018
Demir Grup Sivasspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
1.4.2018
Antalyaspor - Bursaspor
1.4.2018
Göztepe - Kasımpaşa
1.4.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
28
15
8
5
55
33
22
53
2
Ankaragücü
28
15
7
6
42
27
15
52
3
Ümraniyespor
28
15
5
8
40
27
13
50
4
Altınordu
28
14
6
8
48
38
10
48
5
Gazişehir G.Ant
28
13
8
7
50
25
25
47
6
Boluspor
28
13
5
10
40
25
15
44
7
İstanbulspor
28
12
6
10
32
31
1
42
8
Elazığspor
28
11
8
9
38
31
7
41
9
BB Erzurumspor
28
10
10
8
39
36
3
40
10
Balıkesirspor
28
12
6
10
45
41
4
39
11
Giresunspor
28
10
7
11
40
35
5
37
12
Adana Demirspor
28
9
7
12
37
39
-2
34
13
Adanaspor
28
9
7
12
31
43
-12
34
14
Samsunspor
28
7
12
9
25
32
-7
33
15
Eskişehirspor
28
9
7
12
47
46
1
31
16
Denizlispor
28
8
6
14
32
41
-9
30
17
Manisaspor
28
7
3
18
27
54
-27
15
18
Gaziantepspor
28
2
4
22
13
77
-64
7