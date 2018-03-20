Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 Dünya Kupası trenini dramatik bir şekilde kaçıran Türkiye, şimdi 2020 Avrupa Şampiyonası için kolları sıvadı. Millî Takım, şampiyona hazırlıkları kapsamında İrlanda ile içeride, Karadağ ile deplasmanda iki hazırlık maçı yapacak. Bu karşılaşmalar için Lucescu gençlerin ağırlıkta olduğu bir aday kadro oluşturdu. Avrupa’nın bütün liglerinde şampiyonluk yarışının kızıştığı dönemde yurt dışında forma giyen Türk oyuncuların formu ise göz kamaştırıyor. Lucescu, Dünya Kupası hayallerinin kâbusa dönmesinden sonra suçu ligimizdeki sınırsız yabancı kuralına ve genç yıldızların yanlış takım tercihlerine bağlamıştı.

Rumen teknik adam La Gazetta dello Sport’a verdiği demeçte “Cengiz Ünder, Emre Mor, Enes Ünal gibi gençler, çok erken dönemlerde yurt dışına gidiyorlar ve forma şansı bulamıyorlar. Takımlarında oynamayanı ben nasıl Millî Takım’a çağırayım” ifadelerini kullanmıştı. Ancak aradan geçen 4 ayda Türk lejyonerler Lucescu’yu adeta utandırdı. Cenk Tosun İngiltere Premier Lig’de, Enes Ünal ve Emre Mor İspanya La Liga’da, Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder İtalya Serie A’da fırtına gibi esiyor, onlar için övgüler düzülüyor. Avrupa’nın en zor liglerine damga vuran Türk oyuncular üzerlerine düşeni yapıyor, şimdi sıra Lucescu’da…