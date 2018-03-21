Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Galatasaray beraberliğiyle sarsılan Fenerbahçe camiasında tansiyon, Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un açıklamalarıyla tavan yapmıştı ki, gelişmeleri değerlendirmesi için eski başkanlardan Ali Şen’e kulak verdik. Aziz Yıldırım’ın 20 yıl görev yaparak rekor kırdığını vurgulayan Şen, halefinin bu süreçte birçok iyi şeyler yaptığı gibi, hataları olduğunu da dile getirdi. “Dile kolay 20 sene” ifadesini kullanan Şen, “Hiç kimse kusursuz değil. Bu kadar uzun sürede elbette hatalar da vardır. Ben kendisine aday olmaması tavsiyesinde bulunmuştum. Taraftarın ‘Ali Koç’ diye haykırdığı bu süreçte Aziz Başkan’ın ortak bir basın toplantısı düzenleyip, ‘Benim de adayım Ali Koç’ demesini temenni ederdim. Dünyaya örnek olurdu. Maalesef gerçekleşmedi” ifadesini kullandı.



Yanlış yapıyor

Kongre sürecinin Fenerbahçe’deki doğal işleyici sekteye uğrattığını belirten Ali Şen “Taraftarın sezon başından beri takıma karşı antipatik bir duruşu vardı. Seçim süreci de futbolcuları etkiledi. Bu duruma şaşırmamak gerek. Biz ne kavgalı yıllar gördük. Bunları yaşamamış oyuncuların, etkilenmesi normal” değerlendirmesinde bulundu. Aziz Yıldırım’ın Ali Koç’u ve taraftarı hedef alan açıklamalarına da değinen Ali Şen “Ali Koç çok iyi bir Fenerbahçelidir. Camiayı böldüğünü ima etmek, yaşananları ona fatura etmek kesinlikle doğru değil” derken, “Fenerbahçe taraftarı da cin gibidir. Her şeyin farkındadır. Kongre üyeleri kim daha fazla hizmet edecekse ona oy verir” açıklamasını yaptı.

Kaybolan gençlik

F.Bahçe’nin geleceği olarak lanse edilen Ozan Tufan ile Elif Elmas ortalıkta yok. Kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen 22 yaşındaki Ozan takımla çalışmalara başlasa da henüz forma şansı bulabilmiş değil. A takımla sadece 40 dakika boy gösteren Elif ise, son 3 maçta U21’de de oynamadı. Her iki oyuncu da sezonun hayal kırıklıkları arasında yer alıyor.

Gitti paralar

Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray beraberliği ile 1 milyon avroluk galibiyet primden mahrum kaldı. Sezonun ilk yarısında son 6 maç için belirlenen 1,5 milyon avroluk primi Konya beraberliğiyle kaçıran sarı-lacivertliler, ardından Göztepe, Trabzon, G.Birliği ve Başakşehir, Alanya, Beşiktaş serilerinde de puan kayıpları sebebiyle 1,5 milyon avroluk primi kaçırdı. Bu sezon 4 kere primi ıskalayan sarı-lacivertliler toplam 4,5 milyondan oldu.

Ali Koç’u hep istedim

“Ben rahmetli Mustafa Koç’un Fenerbahçe’ye başkan olmasını isterdim, olmadı. Ali, yurt dışında eğitim görürken, telefonla Fenerbahçe maçlarını canlı takip eden bir çocuktu. Yönetimde bulunduğu sürece kulüp işleyişini de en iyi şekilde öğrendi. Çok iyi bir başkan olur.”



Alex buraya gelmemeliydi

“Her kim derbi öncesi Alex’i getirdiyse doğru yapmadı. Takıma menfi etki yapacağı aşikârdı. Taraftarlar bir tercih yapmalı, “Öncelik Fenerbahçe mi, yoksa Alex mi?” Ve herkes şunu düşünmeli “Acaba Alex aldığı paralar daha aşağı çekilse Fenerbahçe’de kalır mıydı?”



Ya tamam ya devam

“Fenerbahçe, derbi beraberliğiyle önemli bir fırsat tepti. Şimdi her maç ya tamam ya devam mücadelesi olacak. İlk sınav Kayseri deplasmanı. Sumudica’nın takımı kolay lokma değil. Bundan sonra her maç final ve sizin kazanmanız da yetmeyecek. Rakiplerin durumu da belirleyici olacak.”