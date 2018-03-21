Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, performansıyla, Brezilya Milli Takımı'na seçilen Anderson Talisca'nın bonservisini almak için Benfica ile yapılan anlaşmadaki 21 milyon Euro'luk (Yaklaşık 101 milyon TL) opsiyonu kullanmayı planlıyor. Ancak oyuncunun daha önce "Beşiktaş'ta mutluyum, seve seve kalırım" demesine rağmen Ocak ayındaki görüşmede tavır değiştirmesi, yönetimde hayal kırıklığı yaşattı. Başkan Fikret Orman ve ekibinin Talisca'ya, "Bonservisini almak istiyoruz ama öncelikle senin karar vermen gerekiyor" dediği, Brezilyalının ise "Bunları menajerimle görüşün. Ben karışmam" cevabını verdiği öğrenildi.



ÜCRET YÜKSELTME STRATEJİSİ!

Hiç beklemedikleri bir yanıtla karşı karşıya kalan siyahbeyazlıların, oyuncunun soğuk yaklaşımı sonrası sözleşme yenileme konusunda umutlarının azaldığı ifade edildi. Başkan Orman'ın olumsuz gelişmeye rağmen Talisca'nın menajeriyle önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.



SİNYALİ VERİNCE: GİDECEKSEN GİT

Öte yandan devre arasındaki görüşmede Brezilyalının, Beşiktaş'tan ayrılma sinyali verdiği, bunun üzerine yönetimin de "Gideceksen şimdi git" restini çektiği ortaya çıktı. Kulübe yakın çevrelerde ise Benfica'da 350 bin Euro olan ücreti; Beşiktaş'ta önce 1.5 milyon, ardından da 2.5 milyon Euro'ya çıkarılan Talisca'nın rakamı daha yükseklere çekmek için böyle bir tavır takındığı konuşuluyor.



İLK ANTRENMAN

2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ev sahibi Rusya ile özel maç yapacak olan Brezilya Milli Takımı çalışmalarına Spartak Moskova'nın tesislerinde devam etti. Antrenmana Anderson Talisca da katıldı. Rusya ile Brezilya, cuma günü TSİ 19.00'da Luzhniki Stadı'nda karşılaşacak.