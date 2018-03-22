Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetici Abdurrahim Albayrak’ın şirketindeki yemek davetine teknik direktör Fatih Terim’le birlikte katıldı. Yemeğin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde UEFA ile Galatasaray’ın herhangi bir ceza almaması için yapılan görüşmeyle ilgili detay verdi. Cengiz “UEFA tarihinin en gerçekçi ve en doğru sunumunu yaptık. Disiplin Komitesi sıkı hukukçulardan oluşuyor. Bizden önce değerli bir rakibimizi sorguladılar. Tek başına Galatasaray ya da bir rakibimizin büyümesi önemli değil. En az 8 kulübümüz Avrupa’da tepede olsun. Tabii ki Galatasaray en tepede olsun. Ben Galatasaray Başkanıyım. Biz siper siper mücadele ederiz ve kazanırız. Taraftarımızın başını dik tutarız” diye konuştu.

7/24 çalışıyoruz

“UEFA bizden şunu bekliyor; 1 samimiyet, 2 doğru konuşma ve 2 şeffaflık” diyen Mustafa Cengiz “Biz 3 değil 5 yıllık sunum yaptık. En kötü, en iyi ve mevcut durumu konuştuk. ‘Siz Şampiyonlar Ligi’ne katılamazsanız ne olur’ diye sordular. 25 Ocak’ta devir teslim aldığım günden bugüne aidiyet duygusunu anlattık. Geçen hafta raporumuzu yolladık. Güncelleme yaparak tekrar yollayacağız. Loca satışlarımızdan gelirimiz 17 milyon TL’yi aştı. Yellow Friday’den haberleri var ve çok hoşlarına gitti. Günü değil yılı kurtaracak uzun vadeli planlar istiyorlar. Aynı zamanda mağazadaki maliyetleri de düşürmeliyiz. Hiçbir noktayı boş bırakmıyoruz. 7/24 çalışıyoruz. 43 kişilik kurul üyeleri de öyle çalışıyor. Bu ayağa kalkışı çözüme kavuşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Genel kurulu etkilemeyiz

Eski başkan Dursun Özbek’le kişisel bir probleminin bulunmadığını ve eski yönetimlerle kavga niyetinde olmadığını ifade eden Mustafa Cengiz, mali genel kurulda Özbek’i ibra edip etmeyeceği yönündeki soruya “Biz kimseye tavır alamayız. Genel kurul Galatasaray’ın sahibidir. Olumlu olumsuz yönde kurulu etkileyemeyiz” cevabını verdi. Mayıs ayında başkan adayı olacağını da açıklayan Mustafa Cengiz “En zor dönemde arkadaşlarımla 190 milyon TL’yi aşkın nakit ödeme yaptık. Vergi borçları, alacaklandırma ödemelerini yaptık. Ndiaye’nin gitmesini hiç istemedik ama gidecekken de en büyük kârı elde etmek istedik. Sırada Riva ve Florya var. Genel kurula anlatacağız” ifadelerini kullandı. Takımda, Fatih Terim’de ve Abdurrahim Albayrak’ta şampiyonluk havasını gördüğünü söyleyen Cengiz “Şampiyonluğa inanıyorum” dedi.

Cengiz'den inciler

- Fenerbahçe derbisinde sakinliğimi korumalıydım. Maicon’un direkten dönen topunda içimde fırtınalar koptu...

- Derbiden sonra çok telefon aldım. Galatasaray takımı uzun yıllardan sonra normal bir deplasman maçı oynar gibiydi...

- Hakemler hâkim olmayı bıraksınlar. Gördüğünü çalsınlar. Galatasaray’a karşı düdük çalmada çok cesurlar ama rakibe karşı çok cimriler...

- Rakip (F.Bahçe) kendisine göre değerlendirme yapıyor ancak iki kırmızı kart verilseydi o üç penaltı durumu da olmazdı...

- Japon halkı Nagatomo’dan ötürü, Galatasaray’ı ve Türkiye’yi izliyor. Bonservisi için inşallah diyelim. Şimdi bir şey söylesek fiyat artırırlar...

- Igor Tudor kulübe 1,5 milyon avroluk (7,5 milyon TL’lik) dava açtı. Dava yoluna gitmeseydi iyi olurdu ama anlaşacağımıza inanıyorum...

Son transfer Koray

Trabzonspor maçının hazırlıklarına millî oyuncularından mahrum başlayan G.Saray’da futbolcular önce salonda çalıştı sonra da gruplar hâlinde ayak tenisi oynadı. Takımın 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nde özel de bir misafiri vardı. Galatasaray taraftarı olan Koray Ataman, antrenman öncesi Fatih Terim ve oyuncularla bir araya geldi. Fatih Hoca tarafından Galatasaray forması hediye edilen Koray, bir süre oyuncuların yaptığı antrenmana da katılırken ilgi odağı oldu.