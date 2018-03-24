Tozkoparan Olimpik Yüzme Havuzu’nda 184 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada Bera Kayra Sarıkaya, 50 metre sırtüstü, 50 metre kelebek ve 50 metre serbest yarışmalarında İstanbul ikincisi oldu. Sarıkaya 100 metre sırtüstünde de İstanbul üçüncülüğünü elde etti. Şampiyonayı toplamda dört madalya ile bitiren Sarıkaya’nın başarılı bir performans gösterdiğini ifade eden İhlas Koleji beden eğitimi öğretmeni Şenol Özkan, “Öğrencimiz katıldığı tüm dallarda üstün bir gayret göstererek madalyalar almayı başardı. Gelecekte daha çok çalışarak istediği sonuçları alacağına inanıyorum” dedi. İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İstanbul Okullar Arası Yüzme İl Şampiyonluğu’nda elde etmiş olduğu başarılı sonuçlardan dolayı Bera Kayra Sarıkaya’yı tebrik etti. Turgay Kılıç İHA
İhlas Koleji’nden sporda bir başarı daha
24.03.2018 - 07:29 | Son Güncelleme: 24.03.2018 - 07:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Bera Kayra Sarıkaya, İstanbul Okullar Arası Yüzme İl Şampiyonluğu müsabakalarında üç ikincilik bir de üçüncülük elde etti.
Etiketler : ihlas koleji,
552223 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/552223.aspx
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A.
P.
1
Galatasaray
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17
3
6
61
28
33
54
2
Başakşehir
26
16
5
5
46
26
20
53
3
Beşiktaş
26
14
8
4
47
23
24
50
4
Fenerbahçe
26
13
9
4
49
30
19
48
5
Trabzonspor
26
11
9
6
45
37
8
42
6
Kayserispor
26
11
8
7
36
32
4
41
7
Göztepe
26
11
7
8
39
39
0
40
8
Sivasspor
26
11
5
10
36
38
-2
38
9
Akhisarspor
26
9
7
10
36
40
-4
34
10
Malatyaspor
26
9
7
10
29
35
-6
34
11
Bursaspor
26
9
6
11
34
35
-1
33
12
Kasımpaşa
26
8
7
11
41
46
-5
31
13
Alanyaspor
26
8
4
14
41
47
-6
28
14
Antalyaspor
26
7
7
12
31
47
-16
28
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
38
45
-7
27
16
Gençlerbirliği
26
6
9
11
31
39
-8
27
17
Konyaspor
26
6
6
14
26
36
-10
24
18
Karabükspor
26
3
3
20
18
61
-43
12
27. Hafta Maçları
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Demir Grup Sivasspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
31.3.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
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Antalyaspor - Bursaspor
1.4.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Medipol Başakşehir Fk
1.4.2018
Beşiktaş - Alanyaspor
1.4.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Atiker Konyaspor
1.4.2018
Göztepe - Kasımpaşa
1.4.2018
Galatasaray - Trabzonspor
2.4.2018
Kayserispor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
28
15
8
5
55
33
22
53
2
Ankaragücü
28
15
7
6
42
27
15
52
3
Ümraniyespor
28
15
5
8
40
27
13
50
4
Altınordu
28
14
6
8
48
38
10
48
5
Gazişehir G.Ant
28
13
8
7
50
25
25
47
6
Boluspor
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13
5
10
40
25
15
44
7
İstanbulspor
28
12
6
10
32
31
1
42
8
Elazığspor
28
11
8
9
38
31
7
41
9
BB Erzurumspor
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10
10
8
39
36
3
40
10
Balıkesirspor
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12
6
10
45
41
4
39
11
Giresunspor
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10
7
11
40
35
5
37
12
Adana Demirspor
28
9
7
12
37
39
-2
34
13
Adanaspor
28
9
7
12
31
43
-12
34
14
Samsunspor
28
7
12
9
25
32
-7
33
15
Eskişehirspor
28
9
7
12
47
46
1
31
16
Denizlispor
28
8
6
14
32
41
-9
30
17
Manisaspor
28
7
3
18
27
54
-27
15
18
Gaziantepspor
28
2
4
22
13
77
-64
7