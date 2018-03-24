Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tozkoparan Olimpik Yüzme Havuzu’nda 184 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada Bera Kayra Sarıkaya, 50 metre sırtüstü, 50 metre kelebek ve 50 metre serbest yarışmalarında İstanbul ikincisi oldu. Sarıkaya 100 metre sırtüstünde de İstanbul üçüncülüğünü elde etti. Şampiyonayı toplamda dört madalya ile bitiren Sarıkaya’nın başarılı bir performans gösterdiğini ifade eden İhlas Koleji beden eğitimi öğretmeni Şenol Özkan, “Öğrencimiz katıldığı tüm dallarda üstün bir gayret göstererek madalyalar almayı başardı. Gelecekte daha çok çalışarak istediği sonuçları alacağına inanıyorum” dedi. İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İstanbul Okullar Arası Yüzme İl Şampiyonluğu’nda elde etmiş olduğu başarılı sonuçlardan dolayı Bera Kayra Sarıkaya’yı tebrik etti. Turgay Kılıç İHA