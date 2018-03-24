Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’ın sezon başında West Ham United’tan 4 milyon 250 bin avro bedelle transfer ettiği ve transfer sürecinde en çok zorluk çekilen oyuncu Sofiane Feghouli, şu ana kadar gösterdiği performansla camiayı tam olarak tatmin etmedi. Süper Lig’de 5 gol atıp 7 asist kaydeden Cezayirli yıldız asistlerinin 3’ünü de 7-0’lık Karabük maçında yaptı. Bir maçta 3 asist yaparak flaş bir performans sergilese de, son 5 maçlık periyota bakıldığında bu 3 asistin aslında olumsuz bir tablonun üzerini örttüğü görüldü. En son 3-0’lık Antalya maçında gol atan 28 yaşındaki futbolcu, sonraki süreçte Kasımpaşa, Bursa, Konya ve Fenerbahçe maçlarını boş geçerken bir tek Karabük deplasmanında skora katkı yapmış oldu.



“Tek başına maç alırsın”

Takımda 3 milyon 850 bin avro ile senelik ücreti en yüksek olan oyuncudan Fatih Terim son 8 haftalık süreçte çok şeyler bekliyor. Bu sebeple oyuncusuna motivasyon yüklemesine devam eden ve “babacan” bir tavırla yaklaşan tecrübeli teknik adam, yıldız oyuncuya tek başına maç kazandırabilecek nitelikte yetenekleri olduğunu, özellikle büyük maçlarda kendisine çok ihtiyaçları olduğunu iletti. Öte yandan Trabzonspor maçı öncesi özel programlarla takımı hazırlayan Fatih Terim, yüksek tempoda futbolcuları çalıştırıyor. Terim özellikle orta sahada üstünlük kurmanın birinci öncelik olduğunu oyuncularına sık sık hatırlatıyor.

Kulübe katkısı 145 milyon lira

Galatasaray’ın sermaye artırımı için SPK’ya yaptığı başvuru onaylandı. Yapılan açıklamada “Şirketimizin 540.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 108.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 432.000.000 TL bedelli artırılarak 540.000.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin 07.03.2018 tarihinde başlayan yeni pay alma (rüçhan) hakkı kullandırılması işlemleri 21.03.2018 tarihinde tamamlanmıştır” denildi. Bu sayede kulübün kasasına 145 milyon lira girecek.

Kuzeyden futbolcu bakıyorum

Galatasaray’da Fatih Terim’in ekibine kattığı eski yıldız İsveçli Johan Elmander, ülke basınına özel röportaj verdi. Elmander Galatasaray’daki rolüyle ilgili net açıklamalar yaptı: Galatasaray’ın kuzeyden transfer edebileceği oyuncuları gözlemliyorum. Galatasaray gibi büyük bir kulübün standardında zorluk yaşamayacak birilerine bakıyorum. Bu bölgede bu özellikle birkaç futbolcu var. Sarı-kırmızılı kulübün bir parçası olmak benim için mutluluk verici.