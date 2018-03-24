Karadeniz ekibi bir yandan seçime hazırlanırken diğer taraftan da Galatasaray maçını düşünüyor. Avrupa Kupası iddiasını sürdürebilmesi için lideri deplasmanda yenmesi gereken bordo-mavililerin kadrosunda ise “Aslansever” çok. Kim onlar; Yusuf Yazıcı ve Dame N’Doye. Yusuf Yazıcı’nın Cimbom’a karşı 2 golü bulunurken N’Doye’un ilginç özelliği ise forma giydiği 4 Galatasaray maçının 3’ünde ağları havalandırması. Senegalli, bu sezon Trabzonspor’un Galatasaray’ı 2-1 , Osmanlıspor’u 4-3, Antalyaspor’u 3-0 ve Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-1 mağlup ettiği maçlarda birer gol attı ve galibiyeti sağlayam isim oldu. Trabzonspor bu maçlarda 12 puan elde etti. İki isim teknik direktör Rıza Çalımbay’ın kadro seçiminde elini psikolojik olarak güçlü tutuyor. Tabii bir de sakatlıktan çıkmış, Galatasaray camiasını çok iyi bilen formda Burak Yılmaz var. Daha önce Galatasaray’ın maçlarını analiz eden ve ekibiyle beraber derslerine çalışan Çalımbay, millî arada ve sonrasında taktik değerlendirmelerini oyuncularına anlatacak. Çalımbay’ın özellikle üzerinde duracağı konunun da Türk Telekom Stadı’ndaki baskıya bağlı olarak ilk dakikalarda savunma güvenliği olduğu belirtiliyor.
Aslan yürekli N’Doye!
24.03.2018 - 08:23 | Son Güncelleme: 24.03.2018 - 08:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde gözler Senegalli yıldızda. N’Doye, Aslan’a 4 maçın 3’ünde gol attı
Etiketler : ndoye,ndoye trabzonspor,
552233 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/552233.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
26
17
3
6
61
28
33
54
2
Başakşehir
26
16
5
5
46
26
20
53
3
Beşiktaş
26
14
8
4
47
23
24
50
4
Fenerbahçe
26
13
9
4
49
30
19
48
5
Trabzonspor
26
11
9
6
45
37
8
42
6
Kayserispor
26
11
8
7
36
32
4
41
7
Göztepe
26
11
7
8
39
39
0
40
8
Sivasspor
26
11
5
10
36
38
-2
38
9
Akhisarspor
26
9
7
10
36
40
-4
34
10
Malatyaspor
26
9
7
10
29
35
-6
34
11
Bursaspor
26
9
6
11
34
35
-1
33
12
Kasımpaşa
26
8
7
11
41
46
-5
31
13
Alanyaspor
26
8
4
14
41
47
-6
28
14
Antalyaspor
26
7
7
12
31
47
-16
28
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
38
45
-7
27
16
Gençlerbirliği
26
6
9
11
31
39
-8
27
17
Konyaspor
26
6
6
14
26
36
-10
24
18
Karabükspor
26
3
3
20
18
61
-43
12
27. Hafta Maçları
30.3.2018
Demir Grup Sivasspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
31.3.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
31.3.2018
Antalyaspor - Bursaspor
1.4.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Medipol Başakşehir Fk
1.4.2018
Beşiktaş - Alanyaspor
1.4.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Atiker Konyaspor
1.4.2018
Göztepe - Kasımpaşa
1.4.2018
Galatasaray - Trabzonspor
2.4.2018
Kayserispor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
28
15
8
5
55
33
22
53
2
Ankaragücü
28
15
7
6
42
27
15
52
3
Ümraniyespor
28
15
5
8
40
27
13
50
4
Altınordu
28
14
6
8
48
38
10
48
5
Gazişehir G.Ant
28
13
8
7
50
25
25
47
6
Boluspor
28
13
5
10
40
25
15
44
7
İstanbulspor
28
12
6
10
32
31
1
42
8
Elazığspor
28
11
8
9
38
31
7
41
9
BB Erzurumspor
28
10
10
8
39
36
3
40
10
Balıkesirspor
28
12
6
10
45
41
4
39
11
Giresunspor
28
10
7
11
40
35
5
37
12
Adana Demirspor
28
9
7
12
37
39
-2
34
13
Adanaspor
28
9
7
12
31
43
-12
34
14
Samsunspor
28
7
12
9
25
32
-7
33
15
Eskişehirspor
28
9
7
12
47
46
1
31
16
Denizlispor
28
8
6
14
32
41
-9
30
17
Manisaspor
28
7
3
18
27
54
-27
15
18
Gaziantepspor
28
2
4
22
13
77
-64
7