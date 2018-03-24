Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibi bir yandan seçime hazırlanırken diğer taraftan da Galatasaray maçını düşünüyor. Avrupa Kupası iddiasını sürdürebilmesi için lideri deplasmanda yenmesi gereken bordo-mavililerin kadrosunda ise “Aslansever” çok. Kim onlar; Yusuf Yazıcı ve Dame N’Doye. Yusuf Yazıcı’nın Cimbom’a karşı 2 golü bulunurken N’Doye’un ilginç özelliği ise forma giydiği 4 Galatasaray maçının 3’ünde ağları havalandırması. Senegalli, bu sezon Trabzonspor’un Galatasaray’ı 2-1 , Osmanlıspor’u 4-3, Antalyaspor’u 3-0 ve Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-1 mağlup ettiği maçlarda birer gol attı ve galibiyeti sağlayam isim oldu. Trabzonspor bu maçlarda 12 puan elde etti. İki isim teknik direktör Rıza Çalımbay’ın kadro seçiminde elini psikolojik olarak güçlü tutuyor. Tabii bir de sakatlıktan çıkmış, Galatasaray camiasını çok iyi bilen formda Burak Yılmaz var. Daha önce Galatasaray’ın maçlarını analiz eden ve ekibiyle beraber derslerine çalışan Çalımbay, millî arada ve sonrasında taktik değerlendirmelerini oyuncularına anlatacak. Çalımbay’ın özellikle üzerinde duracağı konunun da Türk Telekom Stadı’ndaki baskıya bağlı olarak ilk dakikalarda savunma güvenliği olduğu belirtiliyor.