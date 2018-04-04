Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç'un seçimleri kazanması halinde takımın başına Joachim Löw'ü geçirmeyi planladığı ve ilk görüşmenin gerçekleştiği iddia edildi. Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhaberi Ahmet Ercanlar'ın iddiasına göre Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, gelecek sezon için çalışmalara başladı. Demeçlerinde futbol takımının istenilen düzeyde olmadığını her defasında belirten Koç'un ünlü bir teknik adamı takımın başına geçireceği kulislerde şimdiden konuşulmaya başlandı.

Ali Koç'un seçilmesi halinde Almanya Milli Takım teknik direktörü Joachim Löw'ü yeniden Sarı Lacivertli takımın bünyesine getirmeyi planladığı iddia edildi. Bunun için hatta Koç'un tecrübeli teknik adamla bir araya geldiği öğrenildi. Joachim Löw hatırlanacağı üzere 1998-1999 yılları arasında Fenerbahçe'de çalışmış ve bir sezon sonra görevünden ayrılmıştı.