Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başı transferlerinden olan ilk etapta uyum problemi çeken ve sonrasında alışan Jose Sosa, Trabzonspor Kulübü’nün dergisine konuştu. Transfer süreci hakkında bilgi veren ve o dönemde Olcay Şahan’ın “Trabzonspor’a gelmelisin. Çok iyi bir takım kuruluyor ve sen de aramızda olmalısın. Burada sana ihtiyacımız var” sözlerine dikkat çeken Arjantinli, Trabzon’a geldikten sonra gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. İstanbul kulüplerine göre Trabzonspor’un farkını şehrin tek takımı olarak gösteren Sosa şaşırdığı olaylardan birisinin de “Taraftarlarımızın bütün deplasmanlara gelmesi” olduğunu ifade etti.



“Performansım yetersiz”

Çok iyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarının altını çizen Arjantinli futbolcu “Futbolda yeni kurulan takımların hemen büyük başarılar kazanmasının garantisi yoktur. Oyuncuların birbirine alışması gerekiyor. Bizim bu süreci büyük ölçüde atlattığımızı düşünüyorum. Oyuncuları tek tek ele aldığımızda belki de ülkenin en iyileri bizde. Hem gençlerin, hem de tecrübelilerin büyük potansiyele sahip olduklarını ve büyük işler başarabileceklerini görüyoruz. Genelde bu kadar yetenekli ve büyük oyuncuyu buluşturduğunuzda bazı meselelerin ortaya çıkması muhtemeldir. Çünkü futbolda içten içe gelişen, kişilik çatışmaları ve birçok başka şey olabilir. Bizim takımımızda böyle bir görüntü yok. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Kendi adıma ise performansımdan memnun değilim, daha iyi olmam gerekiyor” diye konuştu.

Geçen sezon daha iyiydi

Teknik adamlar değişir, bazı oyuncular gider, bazıları gelir. Değişimle beraber hedefler de yükselir. Trabzonspor’da ise beklenti yüksek ancak görüntü silikti. Geçen sezon ligin 27 haftalık bölümünde 13 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 44 puan toplayan Karadeniz ekibi, 5. sırada yer aldı. Bu sezon ise aynı dönemde 11 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyetle 42 puan elde ederek yine haftayı 5. sırada bitirdi.

Yusuf-Abdülkadir’in gelecekleri var

Jose Sosa “Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Türkiye ve Avrupa çapında konuşulan, yetenekli futbolcular. Önemli bir gelecekleri var” var derken tavsiyede de bulunup şöyle devam etti: Yusuf, Evkur Yeni Malatyaspor maçında iki gol attı. Bu önemli bir durum. Abdülkadir millî takıma davet edildi. Çok büyük potansiyelleri bulunuyor. Onlar da bu durumun farkındalar. Yapmaları gereken bu sakinlikle yollarına devam etmeleri. Üzerlerinde büyük bir baskı var. Herkes onların peşinde. Kolay bir durum değil. Aynı şekilde Trabzonspor’un geleceği açısından da önemli bir durum. Çünkü altyapıdaki oyunculara Yusuf ve Abdülkadir örnek olacak.