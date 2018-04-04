Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Jeremain Lens sezon başında Beşiktaş’ın “Fenerbahçe’ye golü” olarak değerlendiriliyordu. Geçen sezonu sarı-lacivertlilerde kiralık geçiren ve iyi de bir performans sergileyen Hollandalı oyuncudan beklenti büyüktü. Kanatlarda Quaresma ve Babel ile forma rekabetine girecekti. Hatta sezon başında teknik direktör Şenol Güneş’in yeteri kadar şans vermediği konusunda eleştiriler vardı. Zaman Güneş’i haklı çıkardı. Çünkü o Lens şans verildiğinde bile bunu kullanamadı. Hatta Ricardo Quaresma’nın 5 maçlık cezalı döneminde dahi 11’de tercih edilen değil kulübede olan stepne futbolcu konumuna düştü. Sebebi ise istenilen düzeyde olmaması, süre aldığında beklentilerin çok uzağında kalması ve siyah-beyazlıların takım oyununun bir parçası hâline gelememesi.



Orman’ın nazarlığı!

Her ne kadar yönetim 5 yıllık anlaşmayı düşünerek oyuncunun süre almasını, takıma katkı yapmasını istese de Lens istatistikleriyle ve sahadaki görüntüsüyle buna cevap veremiyor. Hâliyle Şenol Güneş de sezon başında da soğuk baktığı öğrencisini kazanamadığı için takım içinden alternatif kanat organizasyonlarına giriyor. Ki düşünün bazan Talisca kanada kayıyor bazan sol bek orijinli Caner veya Adriano önde oynuyor. Fikret Orman yönetimi transferde çok başarılı bir görüntü sergilese de Jeremain Lens, olumlu ve pozitif verilerin nazarlığı gibi duruyor ve hayal kırıklığı oluşturmaya devam ediyor.

Fabri ikiz babası oldu

Beşiktaş’ın başarılı kalecisi Fabri için dün özel bir gündü. İspanyol eldivenin eşi Adriana Reveron, ikiz bebek dünyaya getirdi. İzinli olan ve İspanya’ya giden Fabri dünkü çalışmada yer almadı. Başarılı kalecinin cumartesi günü Göztepe maçında kaledeki yerini koruyacağı öğrenildi.



Gökhan dinlendirildi

Orta sahası cezalı (Oğuzhan, Atiba ve Tolgay) duruma düşen siyah-beyazlıların dün sabah yaptığı antrenmana Gökhan Gönül katılmadı. Tecrübeli sağ bekin dizindeki tendomlarda yaşanan ağrı nedeniyle dinlendirildiği ancak Göztepe maçında oynamasıyla ilgili bir risk bulunmadığı açıklandı.