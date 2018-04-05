Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Fatih Terim, ligde son 7 haftaya girilirken her ayrıntıyla ilgilenip, her şeyi didik inceliyor. Trabzonspor karşılaşmasındaki oyundan son derece memnun olan tecrübeli teknik adam haftalardır aşılamak istediği “Hücum futbolunun” tam olarak karşılığını son maçta aldıklarına inanıyor. Uzun süre büyük maç galibiyetinin özlemini çeken Galatasaray’da Trabzonspor karşılaşmasıyla bu tabu da yıkılırken, camia adeta öz güven depoladı. Başakşehir ve Beşiktaş maçlarına dair soru işaretleri de geçtiğimiz haftalara oranla azalırken, Terim, rakip fark etmeksizin aynı şekilde oynamaları gerektiğini futbolcularına aktardı. Oyuncularından Gençlerbirliği maçına odaklanmalarını isteyen tecrübeli hoca kendisi de çalışmaya koyuldu.

İlk maç 2’ye katlandı

Igor Tudor dönemine oranla çok daha iyi istatistikler yakalayan Fatih Terim, atılan ve yenilen gol ortalamasında halefine bir hayli fark attı. Hırvat teknik adam takımın başındayken Galatasaray’ın gol ortalaması 2,12’ydi, Fatih Terim döneminde ise bu rakam 2,63’e çıktı. Yenilen gol ortalaması da Fatih Terimli Galatasaray’da çok daha olumlu. Igor Tudor döneminde kalesinde ortalama 1,31 gol gören sarı-kırmızılıların, tecrübeli çalıştırıcı döneminde yakaladığı istatistik ise 0,72. Ayrıca Fatih Terim’le çıkılan 11 Süper Lig maçının 5’inde Galatasaray kalesini gole kapamayı başardı. Öte yandan ilk yarıdaki Trabzonspor maçıyla, son oynanan Trabzonspor maçı karşılaştırıldığında da çok ilginç bir veri dikkat çekti. Sarı-kırmızılı futbolcular sezonun ilk yarısındaki Trabzon’daki mücadelede 14 defa rakip ceza sahasında topla buluşurken, Türk Telekom Stadındaki son maçta bu sayıyı 32’ye yükseltti.

Nagatomo müjdesi

Galatasaray’ın devre arasında İtalyan kulübü İnter’den kiraladığı sol bek Yuto Nagatomo tam anlamıyla nokta transfer oldu. Şu an kadar forma giydiği 8 lig maçında 2 asist kaydeden Japon futbolcu gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın da sevgisini kazandı. Sezon sonunda Galatasaray’la kiralık sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcunun gelecek yıl Galatasaray’da kalıp kalmayacağı da büyük merak konusu.

Ekstra çalışıyor

Adeta Türkiye ile Japonya arasında bir kültür elçisi olan Nagatomo’yu takip etmek için İstanbul’da bulunan Japon gazeteciler dün Galatasaray yöneticisi Abdürrahim Albayrak’ın misafiriydi. Japon gazeteciler sarı-kırmızılı yöneticiye “Nagatomo Galatasaray’da devam edecek mi?” sorusunu yöneltti. Albayrak da buna karşılık “Antrenmanın sonunda ekstra çalışma yapıyor. Tüm dikkatini kendisinin ve Galatasaray’ın başarısı için veriyor. Seneye de sarı-kırmızılı formayı giymesi için gerekenler yapılacak” cevabını verdi.

Şampiyon olun yeter

Süper Lig’in zirvesinde bulunan Galatasaray’da haftalar ilerledikçe heyecan artıyor. Motivasyonu en üst düzeyde tutmak isteyen yönetim de maddi açıdan da futbolculara müjde veriyor. Daha önce geçmiş alacaklarına yönelik ödemeler yapan Mustafa Cengiz yönetimi, şampiyonluk priminin de mutlaka her oyuncaya verileceğini belirtti. Sportif A.Ş Başkanvekili Abdürrahim Albayrak da futbolculara, “Şampiyon olun siz gerisini düşünmeyin” dedi.