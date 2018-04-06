Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Süper Lig’de yarın Göztepe ile şampiyonluk yolunda çok kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman ortalığı sallayan bir açıklamada bulundu. Siyah-beyazlıların patronu, Göztepe’ye gelir gelmez attığı gollerle yıldızlaşan eski golcüleri Demba Ba’yı yeniden Beşiktaş’ta görmek istediğini söyledi. Cenk Tosun’un Everton’a transferinden sonra Alvaro Negredo ve Vagner Love’dan beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar gelecek sezonun golcüsünü de böylelikle açıklamış oldu. Demba Ba’nın çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Orman “Biz onun Beşiktaş’ta oynamasını istiyoruz. Geçen sene sakatlıklardan dolayı oynayamamıştı. Ben önümüzdeki sezon Demba Ba’yı Beşiktaş’ta görmek istiyorum. Kendisi ile konuşmadık. Maç öncesi bu konuları konuşmak doğru olmaz. Demba Ba, Beşiktaş’ın evladı. O da kendini öyle hissediyor. Sezon sonu bakacağız” dedi.

Kadromuz çok güçlü

Göztepe maçı hakkında da konuşan Başkan “Kardeşimiz Tamer Tuna rakibimizin hocası. O da Vodafone Park’a bu sene ilk defa çıkacak. Onları ağırlamak bize keyif verecek” dedi. Öte yandan bir de kötü haber veren Fikret Orman, lifi kopan Vagner Love’un yarınki Göztepe maçında forma giyemeyeceğinin bilgisini verdi. Eksikliklere rağmen iddialı olduklarını sözlerine ekleyen Orman, “Beşiktaş’ın büyük bir kadrosu var. Negredo da çok gayretli. Hollanda-Portekiz maçını izledim. Hollanda’nın santrforu Babel’di. Mustafa Pektemek de var. Takımımız her zamanki gibi güçlü. Orta sahada cezalı oyuncular var evet ama o bölgede çok kaliteli oyunculara sahibiz. Bir şey olmaz. Çıkıp oyunumuzu oynayacağız” dedi.

Talisca için sır vermedi

Sezon sonunda kalıp kalmayacağı belli olmayan Anderson Talisca ile ilgili de konuşan Başkan Fikret Orman “Benfica ile kontratımız var. 31 Mayıs’a kadar kontratı kullandığımızda aksi bir şey yok. Şu anda Beşiktaş’ın gündeminde şampiyonluk var. O yüzden transfer ile alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. 10 dakika içerisinde biletler satılmış. Beşiktaş taraftarı daha ne yapsın? Oyuncularda bunun bilincinde olacaktır” dedi. Son haftalarda ortaya koyduğu performans sebebiyle eleştiri oklarını üzerine çeken Jeremain Lens’e de sahip çıkan Orman, “Lens üzerine yorum yapılacak bir oyuncu değil. Kapasitesi ve kalitesi belli bir oyuncu. Adaptasyon süresi olabiliyor. Bazı zaman oyuncuların güven problemi oluyor. Lens uzun yıllar Beşiktaş’ta görev alacaktır” diye konuştu.

"Çiftetelli oynarım"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lenovo ile Vodafone Park’ta yapılan “Lenovo Game On” projesi için basın toplantısı düzenledi. Çok fazla bilgisayar ve konsol oyunu oynamadığını söyleyen Orman’ın “Benim oynadığım tek oyun, maç kazandıktan sonra çiftetelli oluyor” sözleri kahkahalara yol açtı. Basın toplantısının ardından Vodafone Park’ta “Lenovo Game On”u gezen ve oyun oynayan Orman’ın, FIFA 18’de İngiliz devi Manchester United’ı seçmesi dikkat çekti.

Uslu: Orman'a yakışmadı

F.Bahçe yöneticisi Mahmut Uslu, Orman’ın Ba açıklamalarına tepki göstererek, “Rakipleri kışkırtmaya yönelik sözler. Niyeti ilk seferde anlaşılan ve bu hafta oynanacak maçın tarafsızlığına gölge düşüren nitelikte. Koskoca camiayı temsil eden bir Başkan’a yakışmadı” açıklaması yaptı.

"Sırası mı şimdi!"

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Orman’ın Demba Ba açıklamaları için, “Önce inanmadım, bant kaydını dinleyince çok üzüldüm. Bu sözler Göztepe’yi, Beşiktaş’ı, Tamer Tuna’yı ve Demba Ba’yı zor durumda bırakabilir. İki takımın maçına saatler kala karşı takımın santrforunu istemek yanlış” derken siyah-beyazlı kulüpten, “Başkanımız Ba’yı övmüştür. Lafları cımbızlanıp algı oluşturulmamalı” açıklaması yapıldı.

Göztepe mesaisi

Süper Lig’de yarın Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş dün taktik çalışması yaptı. Sakatlığı süren Gökhan Gönül önceki gün gibi dün de salonda çalışırken, izini biten kaleci Fabri ise çalışmada yer aldı. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına bu sabah 11’de yapacağı idmanla devam edecek.

Love’un lifi koptu!

Beşiktaş’ta kritik Göztepe maçı öncesinde Vagner Love şoku yaşanıyor. Siyah beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcunun lifinin koptuğu açıklandı. Göztepe maçında takımdaki yerini alamayacak olan golcü oyuncunun en az 3 hafta takımını yalnız bırakacağı öğrenildi.