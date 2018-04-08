Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da teknik heyet ve futbolcular şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Süper Lig’in 27. haftasını lider olarak kapatan sarı-kırmızılılar en yakın takipçisi Başakşehir’in cuma akşamı Y. Malatya’yı mağlup etmesi sonucu maç eksiğiyle ikinci sıraya geriledi. Ancak bu durum Florya’da keyifleri kaçırmadı, aksine sarı-kırmızılıları daha da hırslandırdı. Mental ve taktiksel çalışmalar gerçekleştiren sarı-kırmızılılar şampiyonluk pozunu anımsatan toplu halde bir fotoğraf çektirdi. Florya’dan yansıyan bu fotoğrafla futbolcular rakiplerine ‘Biz rahatız’ mesajı verdi. Teknik direktör Fatih Terim de Ankara’da oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi, takımda stres olmadığını söyleyip “Bütün maçları kazanmaya odaklandık” dedi.



İbre Fernando’da

Galatasaraylı futbolcular da hem birbirlerine hem de teknik direktörlerine Ankara deplasmanında galibiyet sözü verirken, Başakşehir’den koltuğu devralacaklarını iddia etti. Sarı-kırmızılı takımın kritik deplasmanda oynayacağı maçta 11 şablonu oluşurken, Fatih Terim yalnızca orta sahada Donk ile Fernando arasında ikilemde kaldı. İki oyuncu da idmanlarda son derece yüksek performans sergilerken, yardımcılarla da yapılan istişare sonucu şu an ibrenin Brezilyalı futbolcudan yana olduğu belirtildi. Ancak iki oyuncu arasında kesin karar maç günü verilecek. Sarı-kırmızılılar, bugün yapacağı son antrenmanın ardından saat 17.30’da özel uçakla Ankara’ya hareket edecek. > Burhan Can Terzi