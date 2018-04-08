Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’nin başkanı olarak 20 yılı geride bırakan ve sarı-lacivertlilerin tarihinde bu gö-revi en uzun süre yürüten isim olarak tarihe geçen Aziz Yıldırım, haziran ayında son defa seçim mücadelesi verecek. Geride kalan süreçte 12 defa aday olup koltuğunu koruyan Yıldırım, Ali Koç ile gireceği yarışın sonucu ne olursa olsun bir daha bu kulvarda boy göstermeyecek. Yıldırım bu itirafı Sarı Lacivert Derneği’nin düzenlediği gecede yaptı. “Bu seçimde son kez adayım” diyen Yıldırım, tekrar görev verilmesi halinde hukuk mücadelesine gireceklerine dikkat çekti.



Bekçi bile olurum

Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı: Yargıtay kararından sonra uğradığımız maddi kayıplar için hukuk mücadelesine gireceğiz. Daha sonra ben de sizler gibi bir Fenerbahçeli sevdalısı olarak sizin oturduğunuz sandalyeden soru sormak istiyorum. Futbol başta olmak üzere yarıştığımız tüm branşlarda şampiyonluklar gelecek. Onursal başkanlık için adım geçiyor, ama ben bu kulübün bekçisi bile olurum, bunu daha önce söylemiştim. Divan Başkanlığı’nda adayımız Vefa Bey, kendisine başarılar diliyoruz.

7’de 7 iddiası!

Fenerbahçe’de teknik heyet ve futbolcular, Kayseri deplasmanı öncesinde olduğu gibi Osmanlıspor maçı arifesinde de moral yemeğinde buluştu. Kalamış’taki bir restoranda gerçekleşen organizasyona bu sefer hiçbir yönetici iştirak etmedi. Yemek sonrası bir açıklama yapan kaptan Volkan Demirel, “Umarız geçen haftaki gibi güzel bir galibiyet alırız” derken Mehmet Topal, “Biz kalan 7 maçımızı da kazanacağız, rakiplerimiz mutlaka puan kaybedecektir” ifadelerini kullandı.