Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “5’ten fazla gol bulabilirdik. En büyük hatamız savunmadan çıkarken basit hataların yapılması oldu. Bunun dışında iştahlıydık” derken Demba Ba açıklamasıyla dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, “Ba sahanın en iyi oyuncularından birisiydi. Vurduğu bir top da direkten döndü. Başkandan da Allah razı olsun, sayesinde 3 oyuncuyla Demba Ba’yı kontrol altına almak zorunda kaldık! Öküz altında buzağı aradılar ve bu açıklamayı (Orman’ın sözlerini) çarptırdılar. Beşiktaş bu oyuncuyu almak istese ve bizim maçta bu oyuncu bilerek oynamasa, Beşiktaş gidip bu futbolcuyu alır mı? Güvenmeyeceğin bir futbolcuyu alır mısın?” sözlerini kullandı.



Talisca kalsın isterim

“Larin çok hareketli bir oyuncu ancak eksikleri var, gol atmasına sevindim. Keşke Negredo ve Lens de gol atsa” diyerek forvetlerine mesaj gönderen Güneş, “Talisca’nın kalmasını isterim. Hâlâ eksikleri var. Yediğimiz golde onun hatası var. Yeter ki istesin, her yerde oynar” şeklinde konuştu. Güneş cezası biten oyuncuların takıma geri dönmesiyle ilgili olarak da, “Yoklukta takım yapmak kolay, çoklukta takım yapmak zor. Gelecek oyuncuların durumu iyi mi kötü mü bakacağız” değerlendirmesi yaptı.

Caner çok bozuldu

Larin’in maça girişinde Şenol Güneş tarafından oyundan alınan Caner Erkin hocasının bu kararına tepki gösterdi. Futbolcu sinirli şekilde gelip yedek kulübesine otururken uzun süre oyundan alınmasına söylendi ve su şişelerini tekmeledi.



Orman Etik Kurul’a

Göztepe maçından iki gün önce Demba Ba’nın transferiyle ilgili yaptığı açıklamalar, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ı TFF’lik yaptı. Hukuk Müşavirliğinin bu sözleri incelemeye aldığı ve Orman’ın Etik Kurulu’na sevkini talep edeceği öğrenildi.