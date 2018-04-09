Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Umudu kovalayan iki takımı karşı karşıya getiren mücadelede, şampiyonluk hayalinin peşini bırakmayan Fenerbahçe, kümede kalma hesapları yapan Osmanlıspor’u ağırladı. Ev sahibi geçen hafta Kayserispor’a 5 atmanın morali, misafir ekip ise son 5 haftada yenilmemenin öz güveniyle çıktı sahaya. Fenerbahçe, Kayseri’de şov yapan kadrodan tek değişik isimle başladı oyuna. Cezalı olan Aatıf’ın yokluğunda Alper görev alıyordu ama takım tamamen farklı bir görüntü sergiliyordu. Geçen haftaki coşkudan eser yoktu ilk yarı boyunca. Osmanlı ise ilk yarıda olduğu gibi bir son dakika sürprizi düşünüyordu âdeta. Başkent ekibinin 11. dakikadaki gol girişiminde Volkan Demirel, Musa Çağıran’a engel olurken, Fenerbahçe’nin ilk 45’teki tek şutunda Josef’in vuruşu yandan auta çıktı. 45’te Ceyhun’un uzaktan şutu da çerçeveyi tutmayınca takımlar soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.



Valbuena girince…

İkinci yarıya Alper’in yerinde Valbuena’yla başlayan Fenerbahçe sadece bir oyuncu değil adeta kimlik değiştirmiş gibiydi. İlk tehlikesini 48’de Şener’in sağdan taşıdığı topla geliştiren sarı-lacivertliler, Giuliano’nun kötü vuruşuyla hayal kırıklığı yaşasa da gol geliyorum diyordu. Nitekim 54’te Valbuena’nın kullandığı kornerde Skrtel kafayı vurdu, Karcemarskas topu kontrol etti ama Halil Umut Meler, yardımcısı Cevdet Kömürcüoğlu’nun uyarısıyla meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğine hükmederek orta yuvarlağı gösterdi: 1-0. Golden sonra Fenerbahçe vitesi iyice yükseltti. 60’ta Giuliano’nun vuruşunda direkten dönen topu iyi takip eden Soldado tribünleri iyice coşturdu: 2-0. Son iki haftaya attığı gollerle yıldızlaşan İspanyol’un 66’daki aşırtması ise üst direğe takıldı. Nihayetinde Fenerbahçe’nin şampiyonluk arzusu, Osmanlıspor’un kümede kalma isteğine üstün geldi.

VALBUENA TEK BAŞINA TAKIM

Fenerbahçe’nin Osmanlıspor mücadelesine ikinci yarıda dâhil olan Mathieu Valbuena performansıyla fark oluşturdu. Fransız oyuncu sadece 45 dakikada 6 şut pası verirken takımın geri kalanı 90 dakikada sadece 5’te kaldı. Valbuena oyuna sonradan girip maçın gidişatını değiştirmeye de devam ediyor. Futbolcu yedekten girdiği maçlardaki 5. gol katkısını dün Osmanlıspor önünde yaptı. Bunların ikisi gol, üçü de asist şeklinde geldi. Bu alanda lig lideri ise Beşiktaşlı Alvaro Negredo. İspanyol golcü yedekten girdiği maçlarda 2 gol 5 asistle oynuyor. 3 ve 4. sıralarda ise dörder gol katkısıyla Başakşehir’den Mevlüt Erdinç (4 gol) ve Sivasspor’dan Cyriac (2 gol, 2 asist) bulunuyor.

Golü göremedim

Dün çok kritik bir gol atan Skrtel, “Galatasaray ve Malatya maçlarında da iyi oynamıştık. Bu futbolumuzu sürdürmek istiyoruz. Golü göremedim, arkadaşlarım sevinince anladım. Yalçın’la çarpışmıştım. Uzun zamandır gol atamıyordum, mutluyum” açıklaması yaptı.



“Çok puan kaybettik”

F.Bahçe’nin golcüsü Giuliano, “Son haftaya kadar mücadelemizi göstereceğiz. Artık şampiyonluk bizim elimizde değil. Evimizde küçük diyebileceğimiz takımlara çok puan kaybettik, bu da bizi bu duruma soktu. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak ve puan kaybedebilirler” dedi.



Baskıyı hissediyoruz

F.Bahçe’nin sağ beki Şener Özbayraklı, “Ligin sonu yaklaşıyor, baskıyı her zaman hissediyoruz. Rakiplerin puan kaybını bekliyoruz. Puan kaybı yaşamazsak umduğumuza ulaşabiliriz. 6 maç var hepsini kazanıp sezon sonunda mutlu olmak istiyoruz” açıklaması yaptı.