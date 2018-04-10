Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, G.Birliği mücadelesi öncesinde ligde beş maçtır yenilmiyordu. Aslan 2-1 kaybettiği Kasımpaşa maçı sonrası oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet 1 beraberlik çıkarmış kalesinde de sadece iki gol görmüştü. Bu olumlu tablo dün bir anda bozuldu. Ama bundan kötüsü sarı-kırmızılı takımın sezon başından beri yaşadığı ve son haftalarda ‘atlattığı’ düşünülen bir başka kâbusun hortlaması oldu: Deplasman kayıpları...



25 puan kaybetti

Cimbom ligdeki son dokuz deplasman maçında sadece iki kez kazanabilmişti. Fatih Terim de ilk göreve geldiğinde bundan şikâyetçi olmuştu. Fakat Karabük’ü dış sahada 7-0’la deviren, F.Bahçe deplasmanından da yenilmeden (0-0) dönen Aslan bu korkuyu bir kenara bırakıyordu ki dün G.Birliği karşısında oldukça ağır bir darbe aldı. G.Saray bu sezon deplasmanlarda oynadığı 14 maçta tam 7 mağlubiyet aldı, 2 kere berabere kaldı ve 25 puan kaybetti.

Gomis top göremedi!

Galatasaray’ın hücumdaki etkin ismi ve Gol Krallığı’nın zirvedeki ismi Bafetimbi Gomis, Gençlerbirliği deplasmanında defansın arasında adeta kayboldu. İstediği topları alamayan Fransız forvet zaman zaman orta alana kadar geldi. Ligde atılan son 22 golün 12’sinde Gomis’in adı vardı ama dün suskun kaldı.