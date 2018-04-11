Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Zirve yarışındaki rakipleri Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin kazandığı haftada, Ankara’da G.Birliği karşısında âdeta hazırlık maçına çıkmış gibi bir performans sergileyen Galatasaray, liderlik koltuğunu kaptırdı. Ümit Özat yönetimindeki başkent temsilcisinin katı savunmasını aşamayan ve net sayılabilecek bir gol pozisyonu dahi bulamayan Galatasaray’ın Ankara’dan hüsranla ayrılmasının sebepleri şöyle:

Hücum üretemedi

Gomis’in hemen arkasında bulunan üçlü Belhanda, Feghouli ve Rodrigues sahada sadece gezindi. Feghouli kaleyi hiç göremedi, yaptığı 6 ortanın 5’i isabet bulmadı. Belhanda’nın Gomis’e verdiği şut pası dışında varlığı ile yokluğu belli değildi. Sezonun en çok dikkat isimlerinden biri olan Rodrigues sol kanatta kayboldu. Kaleyi bir defa gördü 2 isabetsiz orta kaydetti.

Maicon delirtti

Bekler Mariano ile Nagatomo’dan katkı bekleniyordu. Japon futbolcu önceki maçlarını fazlasıyla arattı, isabetli orta yapamadı. 14 pas hatası yapan Mariano’nun sahada sanki dublörü varmış gibiydi. Maicon 14’te kaptırdığı top neticesinde Gençlerbirliği çok büyük fırsat yakaladı, Deniz’in ayağı kaymasa Gençlerbirliği golü erkenden bulacaktı. Maicon’un 90+2’de kaptırdığı top bu defa golle sonuçlandı.

Terim çare bulamadı

Gomis, G.Birliği savunması arasında kayboldu. Eren hamlesi de ilaç olamadı. 60’ta dayanamayıp Belhanda’yı kenara alan Terim, karşısında gömülmüş bir takım olmasına rağmen Selçuk-Donk değişikliği yaptı. Bu hamleye rağmen rakip kontrataktan gol buldu. Dikine hücum ederken tıkanan Galatasaray, kenardan da hücum edemedi.

G.Saray’dan büyük değiliz

Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği tarafından dün Bafétimbi Gomis’e “Yılın futbolcusu” ödülü verildi. Başkan Mustafa Cengiz’in de katıldığı ödül töreninde, Fransız golcü “Galatasaray bir aile. Unutmamak gerekiyor ki hiçbir oyuncu Galatasaray’dan büyük değil.” ifadelerini kullandı.

Kafanızı boşaltın!

Galatasaray’da Gençlerbirliği maçının travması yaşanırken teknik direktör Fatih Terim, Ankara dönüşü takıma bir günlük izin verdi. “Bu mağlubiyeti unutun ve kafanızı boşaltın” diyen Terim “Ligde artık hata lüksümüz kalmadı” uyarısını yaptı. Sarı-kırmızılılar Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün başlayacak.

Aklı golde kaldı

Sofiane Feghouli de Ankara’da yetersiz kalanlardandı. Trabzonspor karşılaşmasında ilk golü kaydeden Feghouli, Gençlerbirliği maçında 15 pas hatasıyla oynadı ve hiç şut çekemedi. Cezayirlinin yaptığı 6 ortanın da 5’i isabet bulmadı. Terim’in son bölümde sınırsız yetki verdiği 28 yaşındaki futbolcu da sorumluluk almaktan kaçındı.

Anahtarım Terim

Ryan Donk, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Tudor’un kendisini istemediğini dile getiren Hollandalı “Beş aydır oynamıyordum ve sadece maçları izliyordum. Fatih Terim’in takımın başına gelmesi Galatasaray kariyerimdeki en kritik noktaydı. Bana kendimi tekrar gösterme şansını verdi” diye konuştu

En kısır Cimbom

Galatasaray, G.Birliği karşısında sezonun en kısır performanslarından birine imza attı. Sarı-kırmızılılar rakip kaleye 9 defa şut atabildi. Terim’in takımı devraldığı 17. haftadan itibaren Galatasaray’ın rakip kaleyi en az gördüğü maç olarak pazartesi günü oynanan müsabaka kayıtlara geçti. Trabzonspor maçında 19 şut kaydeden sarı-kırmızılılar Kadıköy’de de 12 şuta ulaşmıştı.

Gece ile gündüz!

Galatasaray’da Trabzonspor karşılaşmasının kahramanlarından olan ve ilk golün asistini yapan Mariano yüzde yüz pas isabetiyle de dikkat çekmişti. Bordo-mavililere karşı 33’te 33 ile oynayan Brezilyalı, Gençlerbirliği maçında tam 14 pas hatası yaptı. Tecrübeli sağ bek yaptığı 12 ortanın 6’sında da isabet bulmazken, hayal kırıklıklarının başında geldi.

Savaşacağız!

Galatasaray’da şu ana kadar 26 gol kaydeden ve takımın gol yükünü omuzlayan Bafétimbi Gomis, dün sosyal medya hesabından camiaya moral aşıladı. Başakşehir’e liderliği kaptırmalarının ardından Galatasaray’ın tecrübeli golcüsü “Geriye düştük ama yarışın dışında değiliz. Gençlerbirliği karşısında böyle olmasını istemezdik. Koşacağız, savaşacağız. Galatasaray ve taraftar için her şeyimizi vereceğiz” ifadelerini kullandı. Gençlerbirliği maçında varlık gösteremeyen oyunculardan biri olan Gomis, gol atamadığı bir maçta daha takımının mağlubiyetini gördü. Fransız yıldızın bu sezon sarı-kırmızılı formayla gol atamadığı müsabakalarda Cimbom 22 puan kaybetti. 6 maçta yenilen Galatasaray, Fenerbahçe ile iki kez berabere kaldı. Aslan, Gomis’in atamadığı üç maçta galip gelebildi.

Terim, Tudor'un gerisinde kaldı

Galatasaray sezona Igor Tudor’la başlamış, üst üste alınan kötü sonuçların ardından yönetim ilk yarının son haftasında Hırvat teknik adamı gönderip, yerine kulübün efsanesi Fatih Terim’i getirmişti. Ancak tecrübeli hoca da beklentileri henüz karşılayabilmiş değil. İki teknik adamın aynı takımlara karşı gösterdiği performans dikkate alındığında Galatasaray’ın eski Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor, Fatih Terim’i geride bıraktı.

11 haftalık periyot

Igor Tudor, Süper Lig’in 16. haftasına kadar Galatasaray’ın başında görev alırken Göztepe maçında görevi Fatih Terim’e bırakmıştı. Ligin ilk yarısının ilk 11 haftasında Tudor yönetimindeki Galatasaray 8 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 beraberlik elde ederek 26 puan toplamıştı. Ligin ikinci yarısının ilk 11 haftasındaki Fatih Terim’in Galatasaray’ı ise 7 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 22 puan topladı.

İnancınızı koruyun

Terim, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından motivasyonu yüksek tutmak için kısa bir konuşma yaptı. Tecrübeli teknik adamın futbolculara “Ne olursa olsun inancınızı koruyun. Başakşehir ve Beşiktaş bize gelecek. Galip gelerek hatamızı düzelteceğiz” dediği öğrenildi.

Galatasaray kafilesi İstanbul’a döndüğünde sarı-kırmızılı taraftarların büyük desteğiyle karşılaşınca moral depoladı. Havaalanında onlarca taraftarın takım lehine tezahüratta bulunması karşısında Fatih Terim’in duygulandığı gözlerden kaçmadı.