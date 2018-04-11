“Trabzonspor’da harcanan paralar ve takımımızın son hâli maalesef içler acısı” diyen Mandıralı, Esenler Belediyesi’nin düzenlediği “Spor Söyleşileri”nde öğrencilerle buluştu. Mandıralı “Taraftarlar çok mutsuz ama bir tepki de göstermiyorlar. Biz bir maçımızda ilk yarıda altı gol atmıştık, 6-0 öndeydik, ikinci yarıda gol atmadık diye bize her şeyi söyleyen bir taraftar vardı. Şimdi Trabzonspor dört beş tane gol yediği zaman taraftar sesini çıkarmıyor. Trabzonspor’un şu an ligde durumu ortada, şampiyon olma gibi bir şans yok” dedi. Bordo-mavili takımda hem futbolculuk hem de teknik adamlık yapan Mandıralı, kadro kalitesine de vurgu yaptı. Hami Hoca “Ferdî bakıldığında iyi bir kadroya sahip ama ekip olarak iyi çalıştırılmamış bir kadro olduğunu görüyoruz. Ekiptekilerin birbirine sevgi ve saygısı yok, iyi durumda değiliz” dedi.
Hami Mandıralı'ya göre Trabzon'un hâli içler acısı
11.04.2018 - 07:18 | Son Güncelleme: 11.04.2018 - 07:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor’da yeni yönetimle beraber hava da biraz değişirken efsane oyunculardan Hami Mandıralı durum tespitinde bulundu.
Etiketler : hami mandıralı,trabzonspor,
555426 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/555426.aspx
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P.
1
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18
5
5
49
27
22
59
2
Galatasaray
28
18
3
7
63
30
33
57
3
Beşiktaş
28
16
8
4
53
24
29
56
4
Fenerbahçe
28
15
9
4
56
30
26
54
5
Trabzonspor
28
12
9
7
50
39
11
45
6
Kayserispor
28
11
8
9
36
41
-5
41
7
Sivasspor
28
12
5
11
37
43
-6
41
8
Göztepe
28
11
7
10
40
46
-6
40
9
Kasımpaşa
28
10
7
11
44
46
-2
37
10
Malatyaspor
28
10
7
11
33
37
-4
37
11
Akhisar Belediyespor
28
9
7
12
38
45
-7
34
12
Antalyaspor
28
9
7
12
35
48
-13
34
13
Bursaspor
28
9
6
13
34
38
-4
33
14
Alanyaspor
28
9
4
15
44
49
-5
31
15
Gençlerbirliği
28
7
9
12
33
43
-10
30
16
Konyaspor
28
7
7
14
31
36
-5
28
17
Osmanlıspor
28
7
7
14
38
47
-9
28
18
Karabükspor
28
3
3
22
19
64
-45
12
29. Hafta Maçları
14.4.2018
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14.4.2018
Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe
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Evkur Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
15.4.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Beşiktaş
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Kayserispor - Gençlerbirliği
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Antalyaspor - Atiker Konyaspor
15.4.2018
Göztepe - Bursaspor
15.4.2018
Galatasaray - Medipol Başakşehir Fk
16.4.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
30
17
8
5
62
36
26
59
2
Ümraniyespor
30
17
5
8
44
29
15
56
3
Ankaragücü
30
16
7
7
46
32
14
55
4
Gaziantep BB
30
14
8
8
52
27
25
50
5
Boluspor
30
15
5
10
44
25
19
50
6
Altınordu
30
14
7
9
49
40
9
49
7
Balıkesirspor
30
14
6
10
50
43
7
45
8
Elazığspor
30
12
8
10
46
34
12
44
9
Erzurum BB
30
11
10
9
42
39
3
43
10
İstanbulspor
30
12
7
11
34
34
0
43
11
Adanaspor
30
11
7
12
36
44
-8
40
12
Giresunspor
30
10
8
12
42
38
4
38
13
Adana Demirspor
30
10
7
13
39
41
-2
37
14
Samsunspor
30
7
13
10
26
34
-8
34
15
Denizlispor
30
9
6
15
36
44
-8
33
16
Eskişehirspor
30
9
7
14
49
53
-4
31
17
Manisaspor
30
7
3
20
29
64
-35
15
18
Gaziantepspor
30
2
4
24
13
82
-69
1