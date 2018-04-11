Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Trabzonspor’da harcanan paralar ve takımımızın son hâli maalesef içler acısı” diyen Mandıralı, Esenler Belediyesi’nin düzenlediği “Spor Söyleşileri”nde öğrencilerle buluştu. Mandıralı “Taraftarlar çok mutsuz ama bir tepki de göstermiyorlar. Biz bir maçımızda ilk yarıda altı gol atmıştık, 6-0 öndeydik, ikinci yarıda gol atmadık diye bize her şeyi söyleyen bir taraftar vardı. Şimdi Trabzonspor dört beş tane gol yediği zaman taraftar sesini çıkarmıyor. Trabzonspor’un şu an ligde durumu ortada, şampiyon olma gibi bir şans yok” dedi. Bordo-mavili takımda hem futbolculuk hem de teknik adamlık yapan Mandıralı, kadro kalitesine de vurgu yaptı. Hami Hoca “Ferdî bakıldığında iyi bir kadroya sahip ama ekip olarak iyi çalıştırılmamış bir kadro olduğunu görüyoruz. Ekiptekilerin birbirine sevgi ve saygısı yok, iyi durumda değiliz” dedi.