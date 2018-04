Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç



Son iki maçında aldığı galibiyetlerle moral bulan, Galatasaray’ın Gençlerbirliği’ne kaybetmesiyle şampiyonluk umutları artan Fenerbahçe’de Sivas deplasmanı öncesi alarm verildi. Sivas’ın iç saha sıralamasında şampiyonluk yarışı veren dört İstanbul takımından sonra evinde en çok puan toplayan 5. ekip olduğuna dikkat çeken teknik direktör Aykut Kocaman, “Konya’ya farklı kaybetmeleri sizi rehavete düşürmesin. Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş’ın puansız döndüğü yerden 3 puan almak için 90 dakika mücadele etmek zorundasınız” sözleriyle oyuncularını uyardı. Taktik disiplin ve takım savunması vurgusu yapan Kocaman, “En ufak bir hatamız bize pahalıya mal olabilir” diye konuştu.



Kazanmaya mecburuz

Şampiyonluk yarışında var olabilmek adına bütün maçları kazanmaları gerektiğini yineleyen Kocaman, “İki önemli galibiyet aldık ama devamını getiremediğimiz takdirde hiçbir anlamı yok. Rakiplerimize bakmadan bütün maçlarımızı kazanacağız. Tek motivasyonunuz bu olsun” dedi. Duran toplar ve kontrataklar konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirten Kocaman, “Özellikle orta sahaya ağır iş düşecek. Rakibin oyun kurmasına izin veremeyiz. Sahanın her yerinde şiddetli presle hâkimiyeti ele geçirmek zorundayız” ifadesini kullandı. Ayağa, hızlı paslarla sonuca gideceklerini söyleyen Aykut Hoca, “Bizim için artık her maç final her maç derbi” sözleriyle disiplin vurgusunda bulundu.

Janssen kadroya alındı

Fenerbahçe, bu akşam oynayacağı kritik karşılaşma için Sivas deplasmanına giderken, sakatlıktan çıkan Vincent Janssen kafilede yer aldı. Hollandalı golcü yaklaşık 1 haftadır takımla çalışıyordu. Yabancı kontenjanı sebebiyle Elif ve Isla ise Sivasspor maçının kafilesine dâhil edilmedi.

Sınırda



3 isim var

Sivas deplasmanı öncesi Fenerbahçe’de 3 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Soldado, Dirar ve İsmail bu karşılaşmada kart görmeleri hâlinde, Kadıköy’deki Antalya maçında forma giyemeyecek. Kocaman, özellikle son haftaların formda ismi Soldado ile gözdesi Dirar’dan kart konusunda dikkatli olmalarını istedi.