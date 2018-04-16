Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Ligde yoluna tam gaz devam eden Beşiktaş, gözünü kupaya çevirdi. Perşembe akşamı Kadıköy’de 2-2’nin rövanşında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş’ten yönetime ‘davet’ geldi. Başkan Fikret Orman ile görüşen tecrübeli çalıştırıcı, galibiyet sözü vererek Kadıköy’de tur atacaklarını söyledi. Şenol Hoca galibiyetten ve turdan o kadar emin ki, yönetimin Kadıköy derbiye tam kadro gelmesini ve zafere tanıklık etmelerini istedi. Takımına çok güvenene Güneş, bu sezonun ilk yarısında 2-1’lik mağlubiyetle sonuçlanan Kadıköy deplasmanındaki hataları tekrarlamayacaklarını söyledi.

> Orman’dan tam mesai

Şenol Güneş’in verdiği bu güvenden dolayı oldukça memnun olan Fikret Orman’ın da tam kadro olarak Kadıköy’e gidilmesi fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan Başkan Orman’ın, Nevzat Demir Tesislerindeki yoğun mesaisi artarak devam ediyor. Sezon sonuna kadar takımla birlikte daha çok vakit geçirme kararı alan Orman, artık günün büyük bölümünde tesislerde oluyor. Futbolcularla sürekli olarak görüşen Orman, takımın moral seviyesini de yüksekte tutmak istiyor. Takıma pozitif olarak yansıyan bu durumdan memnun olan Şenol Güneş de Başkan’a müteşekkir. >