Burhan Can Terzi

Başakşehir’i mağlup ederek liderliği geri alan Galatasaray’da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı. Sarı-kırmızılı takımda hiç kimse herhangi bir olumsuzluğu aklına dahi getirmiyor. Ligin en dinamik takımı olarak gösterilen Başakşehir’i kilitleyip, net bir skorla deviren sarı-kırmızılılarda öz güven tavan yapmış durumda. Türk Telekom Stadyumu’nda 2-0 kazanılan maçın ardından futbolcular, idareciler ve teknik heyet “Şampiyon Cimbombom” diye bağırıp şarkılar söyledi. Fatih Terim’in karşılaşma sonrası basın toplantısında verdiği bir demeç şaşkınlıkla karşılanmıştı. Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğu gözlenen tecrübeli teknik adamın, Trabzonspor maçıyla birlikte iç saha maçlarında Florya’dan stada kadar oyuncularına şarkı dinlettiği ortaya çıktı.



Camlara vuruyorum

Terim “Biz Florya’dan stada gelinceye kadar şarkı dinleriz. Stada yaklaştığımızda da bu parçalardan en hareketlisi var; o çalar. Yerli değil, yabancı bir şarkı. Ben o şarkıyı özel yaptırdım Mert’e. Kanınızı kaynatacak, yerinizde duramayacağınız bir parça. Öyle bir müzik ki, stada geldiğinizde tam manasıyla konsatre oluyorsunuz. Camlara vuruyoruz. Ben de vuruyorum. Abdurrahim de vuruyor. Tempo yapıyoruz” diye konuştu. Fatih Terim’in oyunculara dinlettiği şarkının “Macklemore & Ryan Lewis - Can't hold us feat. Ray Dalton” olduğu ve sarı-kırmızılı futbolcuların “Bizi tutamazlar!” manasını taşıyan bu parçayı karşılaşma sonrası Florya’ya giderken de söyledikleri öğrenildi.



2000 ruhu geldi

Öte yandan tarihindeki 21. lig şampiyonluğuna kilitlenen Galatasaray’da teknik direktör Terim, 2000 ruhunu da geri getirdi. Takımda arkadaşlık üst düzeye çıkarken yerli ve yabancı futbolcular tamamen kaynaşmış durumda. Terim’in yardımcıları Hasan Şaş ile Ümit Davala da takımdaki aile ortamının sağlamasında büyük rol oynadı. Florya’da şu an hayal edilen şey; Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak Yeni Malatya maçında şampiyonluğun ilan edilmesi. Bu sezon iç sahada muhteşem bir performans ortaya koyan ve taraftarından büyük destek gören sarı-kırmızılılar 50 bin kişiyle beraber ilk kutlamayı yapmak istiyor.

Cefadan sefaya…

∂ Sezon başı tarihin en büyük revizyonlarından birine gidildi. Takım neredeyse baştan aşağıya yenilendi. Yıldız isim Sneijder gönderildi.

∂ İlk yarıda Başakşehir ve Beşiktaş karşısında tarihî hezimetler aldı. “Bu sezon da mı şampiyonluk gelmeyecek” soruları çoğaldı.

∂ İlk yarının son maçı öncesi teknik direktör değişikliğine gidildi.

∂ Erken seçim kararı alan Dursun Özbek, koltuğundan oldu.

∂ Galatasaray’ın aynı sezon içinde hem hocası hem başkanı değişti.

∂ Fatih Terim’in elinde kısıtlı bir kadro vardı ve devre arası transferi zor görünüyordu.

∂ Ara transferde sadece Nagatomo takviyesi yapabildi, orta sahanın dinamosu Ndiaye satıldı. Ancak sarı-kırmızılılar zirvenin sahibi olmayı başardı.

Kazanan teknik adam!

Başakşehir’i mağlup eden G.Saray, bitime 5 hafta kala yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılı takıma şu ana kadar 6 şampiyonluk yaşatan teknik direktör Fatih Terim, 7’nci zaferine çok yakın. Terim şu ana kadar Galatasaray’ın başında 7 sezonu baştan sona tamam tamamladı, 2 sezonda ise ayrılık yaşadı. Terim tamamladığı sezonlarda sadece bir defa final kaybetti; o da 2002-03 sezonunda Beşiktaş’a karşı. Bu veriler hem Terim’e öz güven sağlarken hem de takımın geneline güven veriyor. Büyük maçlardaki şansızlığına kıran sarı-kırmızılılar iki hafta sonra oynanacak Beşiktaş maçından da çekinmiyor.

Kupada rotasyon

Galatasaray yarın Türkiye kupası yarı finalinde 2-1 yendiği Akhisar maçının rövanşına çıkacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ilk 11’de değişikliğe giderek daha az süre alan oyunculara yer verecek. İlk maçın avantajını fırsat bilen Terim, böylece eldeki oyuncuların performansını da görmüş olacak. Savunmada Ahmet Çalık’ın orta sahada Tolga Ciğerci; kanatlarda Yasin, Sinan gibi isimlerin görev alması bekleniyor.



Ryan Donk parmak ısırttı

Fatih Terim’in orta sahadaki değişmez isimlerinden Ryan Donk, Selçuk İnan’ın yerine formayı giyerken performansıyla göz doldurdu. Galatasaray-Başakşehir maçının en fazla topla buluşan ismi 81 defa ile Hollandalı oldu. Üç hava topu mücadelesini de kazanarak %100 başarı gösteren tecrübeli oyuncu, 4 uzaklaştırma ve 1 pas arası ile alkış topladı.



UEFA’dan iyi haber

UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonunda yer alması kesinleşen ve muhtemel olan takımları resmî sitesinden duyurdu. Listede Süper Lig lideri olan Galatasaray da yer aldı. UEFA ile yapılan ceza görüşmesi sonrası karar yakın zamanda bekleniyor. Takıma listede yer verilmesi ceza gelmeyeceği şeklinde yorumlandı ve camiaya moral oldu.