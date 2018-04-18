Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan ve sonrasında Rıza Çalımbay’la çıkış arayan (ki onu da bulan) Trabzonspor kaybettiği puanlara yanıyor. Nasıl yanmasın? Hele bir 6 maç var ki bordo-mavililer adına üzülmemek elde değil. İşin özeti, şu anda Avrupa Kupalarına katılım vizesi almanın çok uzağında kalan bordo-mavililer biraz dikkatli ve büyük takım özelliğini gösterebilse, şu anda 60 puanla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray’la aynı puana sahipti.



12 maçta 9 defa korudu

Liderlik detaylarda gizli. 29 hafta geride kaldı. Trabzonspor bu zaman diliminde 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 de mağlubiyet elde etti, 5. sırada kaldı. 12 galibiyetin 9’unda takım öne geçti ve skoru korumasını bildi. 7 mücadelede geriye düşmesine rağmen 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. 5 maçta ise mağlup duruma düşüp yenilgiyle bitirdi. Bordo-mavilileri yakan ve üzen ise öne geçtiği 6 maçtaki tabloydu.



Başladığı gibi biten 3 maç

Skor avantajının ele geçirildiği mücadelelerde 4 beraberlik ve 2 yenilgi alındı. Eğer bu 6 maçta galibiyet gelse kayıplar olmasa Trabzonspor’un puanı şu an lider G.Saray ile aynı olacaktı. Bunlar hangi maçlardı? F.Bahçe (2-2 ve 1-1), Başakşehir (2-2) ve Osmanlıspor (3-3) beraberlikleri ile Göztepe (3-2) ve Alanyaspor (4-3) yenilgileri. Peki ya başladığı gibi biten maçlar yok mu? Evet var. 3 tane. Onlar da 0-0’lık Kayseri, Göztepe ve G.Birliği maçları.

3. kaleci Uğurcan göreve

Trabzonspor, Osmanlı deplasmanında sadece 2 puan kaybetmemişti. Abdülkadir ile beraber kaleci Onur Kıvrak da sakatlanmıştı. Ve korkulan oldu Onur’un sol diz ön çapraz bağında esneme olduğu ve sezonu kapattığı açıklandı. 30 yaşındaki tecrübeli kaleci ligde kalan 5 haftada takımdaki yerini alamayacak. Esteban’ın da sakatlığı var. Bu durumda kale Uğurcan Çakır’a kalacak. 22 yaşındaki eldiven bu sezon sadece 2 resmî maçta süre aldı. Onlardan 4-3’lük Alanya karşılaşmasında 45 dakika ve U21 maçında Fenerbahçe’ye karşı (2-1) 90 dakika.