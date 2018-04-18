Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Beşiktaş’ı saf dışı bırakıp kupanın ucundan tutmakta kararlı olan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, zaferi getirecek formülü buldu. Oyuncularından tam konsantrasyon isteyen Kocaman, “Ligi unutun. Başka bir kulvardayız” uyarısı yaparken, “Sadece oyunla ilgilenin. Sakin kalın. Rakiple ve hakemle diyaloğa girmeyin. Son düdük çalana kadar oyun disiplininden taviz vermeyin” talimatı verdi. Oyun kuralları içinde sert ve agresif bir performans beklentisini dile getiren Kocaman, sahanın her yerinde yüksek şarjlı pres isterken sonucu orta saha performanslarının belirleyeceğini vurguladı.



Tehlikeli üçlüye kıskaç

Orta alanda Mehmet Topal-Josef ikilisini Giuliano ve Dirar’ın destekleyecek olan Kocaman’ın üzerinde hassasiyetle durduğu diğer konu ise Quaresma, Talisca, Babel üçlüsünün nasıl durdurulacağı oldu. Bu üçlü arasındaki pas trafiğini kesmeleri halinde Beşiktaş’ı kilitleyecekleri öngören Aykut Hoca, skor üretmek için bütün varyasyonları denemekte kararlı. Ayağa hızlı paslarla hücum edecek olan sarı-lacivertlilerin en önemli kozlarından biri ise duran top organizasyonları olacak.

1-Tam konsantrasyon

2-Sakin ve disiplinli oyun

3-Hakemle diyaloğa girmek yok

4-Q7-Talisca-Babel’e kilit

5- Sert ve agresif olacağız

Silahlar hazır

Beşiktaş maçı öncesi F.Bahçe’nin vuru timi; Soldado, Fernandao ve Janssen hazır kıta. Üçlü idmanlarda hayli hırslı. Üçü de oynamak istiyor. Favori durumdaki İspanyol Soldado, derbiye özel olarak hazırlanıyor. Aykut Kocaman yaşanan rekabetten son derece memnun. Soldado, sosyal medya hesabından “Büyük maç geliyor” paylaşımı yaparken, “Ben F.Bahçe’ye gol atmak için geldim. Beşiktaş derbisinde de ağları havalandırmak istiyorum” dedi. Janssen ise “Formamı çok özledim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Derbiyi iple çekiyorum. Taraftarımızla buluşup, gol atarak takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum” açıklamasında bulundu. Fernandao ise “Hocam şans verirse gol atacağıma inanıyorum” sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Aykut Kocaman’ın tercihini Soldado’dan yana kullanması, oyunun gidişatına göre Fernandao ya da Janssen’e de forma vermesi bekleniyor.