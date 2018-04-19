Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe hükmen mağlup mu sayılacak? sorusu Beşiktaş ile oynanan ve olaylı geçen Türkiye Kupası maçının ardından merak içerisinde aranıyor. Peki Fenerbahçe'ye ne ceza verilecek, Fener'e ne ceza verilir, Fener hükmen mağlup mu sayılacak? Tansiyonu bir hayli yüksek geçen Fenerbahçe Beşiktaş Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ardından Fenerbahçe'nin alacağı ceza ile Fener'e ne ceza verilir? Fenerbahçe hükmen mağlup mu sayılacak? sorusu Türkiye'de merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe'nin alacağı ceza ile Fener'e ne ceza verilir? Fenerbahçe hükmen mağlup mu sayılacak? gibi detaylar..

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan ve hakem kararıyla tatil edilen mücadeleyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI İLE İLGİLİ KARAR İÇİN TIKLAYIN

"Futbolseverlerin şimdi ne olacak?" diye merak ettiği derbiye dair emsaller göz önüne alındığında sarı lacivertliler, 4 maç seyircisiz oynama ve hükmen mağlup sayılma cezası tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Hatırlanacağı üzere Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 2016 yılında oynanan mücadelede yaşanan saha olayları sebebiyle maç yarıda kalmış ve hakemler soyunma odasına gitmişti. TFF, o dönem verdiği kararda Trabzonspor'a 4 maç ceza vermiş, Fenerbahçe'yi de hükmen galip saymıştı.





Fenerbahçe'nin seyircisiz oynama cezası Türkiye Kupası maçlarında geçerli olacak. Sarı lacivertliler hükmen mağlup sayılması durumunda Türkiye Kupası'nda finale çıkamayacak.

Erman Toroğlu: Beşiktaş hükmen galip ilan edilir

Hakem heyetinin maçı tatil etmesinden sonra gözler TFF'nin mücadeleyle ilgili vereceği karara çevrildi.

Eski hakem Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın hükmen galip ilan edileceğini iddia etti.