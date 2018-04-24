Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i eleştiren Yıldırım, “Tiyatro oynadı” dedi.Yıldırım, “Kural, sahayı terk eden hükmen mağlup olur diyor. Kumpas devam ediyor, FETÖ örgütü yeni olaylar yapabilir” diye konuştu.
Aziz Yıldırım'dan Şenol Güneş'e ağır sözler
24.04.2018 - 14:52 | Son Güncelleme: 24.04.2018 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili açıklama yaptı.
Etiketler : Aziz Yıldırım,
557458 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/557458.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
30
20
3
7
68
32
36
63
2
Beşiktaş
30
18
8
4
59
25
34
62
3
Başakşehir
30
19
5
6
52
30
22
62
4
Fenerbahçe
30
17
9
4
62
32
30
60
5
Trabzonspor
30
12
10
8
53
44
9
46
6
Göztepe
30
12
8
10
43
48
-5
44
7
Sivasspor
30
13
5
12
40
45
-5
44
8
Kayserispor
30
12
8
10
40
46
-6
44
9
Kasımpaşa
30
11
7
12
46
48
-2
40
10
Malatyaspor
30
10
8
12
35
41
-6
38
11
Bursaspor
30
10
6
14
39
41
-2
36
12
Akhisar Bld.Spor
30
9
8
13
39
49
-10
35
13
Antalyaspor
30
9
8
13
36
52
-16
35
14
Konyaspor
30
8
8
14
33
36
-3
32
15
Alanyaspor
30
9
5
16
47
53
-6
32
16
Osmanlıspor
30
8
8
14
44
50
-6
32
17
Gençlerbirliği
30
7
9
14
35
49
-14
30
18
Karabükspor
30
3
3
24
20
70
-50
12
31. Hafta Maçları
27.4.2018
Göztepe - Kardemir D.Ç. Karabükspor
28.4.2018
Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği
28.4.2018
Antalyaspor - Trabzonspor
28.4.2018
Kasımpaşa - Fenerbahçe
29.4.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
29.4.2018
Kayserispor - Alanyaspor
29.4.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Medipol Başakşehir Fk
29.4.2018
Galatasaray - Beşiktaş
30.4.2018
Bursaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
32
18
9
5
63
36
27
63
2
Ankaragücü
32
17
8
7
51
33
18
59
3
Ümraniyespor
32
17
7
8
46
31
15
58
4
Boluspor
32
17
5
10
50
28
22
56
5
Gaziantep BB
32
15
8
9
55
33
22
53
6
Altınordu
32
15
7
10
54
43
11
52
7
Erzurum BB
32
13
10
9
51
42
9
49
8
Elazığspor
32
13
8
11
50
38
12
47
9
Balıkesirspor
32
14
7
11
51
45
6
46
10
İstanbulspor
32
13
7
12
39
37
2
46
11
Adanaspor
32
12
7
13
41
49
-8
43
12
Giresunspor
32
11
8
13
43
39
4
41
13
Eskişehirspor
32
11
7
14
58
54
4
37
14
Adana Demirspor
32
10
7
15
42
46
-4
37
15
Denizlispor
32
9
8
15
38
46
-8
35
16
Samsunspor
32
7
14
11
28
41
-13
35
17
Manisaspor
32
7
3
22
30
73
-43
15
18
Gaziantepspor
32
2
4
26
14
90
-76
1