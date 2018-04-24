Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i eleştiren Yıldırım, “Tiyatro oynadı” dedi.Yıldırım, “Kural, sahayı terk eden hükmen mağlup olur diyor. Kumpas devam ediyor, FETÖ örgütü yeni olaylar yapabilir” diye konuştu.