Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i eleştiren Yıldırım, “Tiyatro oynadı” dedi.Yıldırım, “Kural, sahayı terk eden hükmen mağlup olur diyor. Kumpas devam ediyor, FETÖ örgütü yeni olaylar yapabilir” diye konuştu.