Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 5-2 mağlup olan Roma'da sportif direktör Monchi, İtalya'da turu geçebileceklerine inandığını vurguladı.

İşte Monchi'nin açıklamaları;

"Zor bir maç oldu. Bu maça çok inanıyorduk. İyi bir sonuç almadık. Ancak son 10 dakikaya kadar her şey daha kötüydü. Benim bu takıma hala inancım var. Çok zor olacağını biliyordum. Liverpool, Roma'ya her şeyin olabileceğini bilerek gelecek. Onları çok zor bir maç bekliyor. İlk 20 dakikada iyi bir oyun oynadık. Yapmamız gerekenleri yapmıştık. Sonrasında Mane'nin bulduğu şanslardan ötürü korktuk. Liverpool'a karşı bunu yaparsan, cezalandırırlar. 5-0 iken ölmüştük ama şu an biraz nefes alabiliyoruz. Barcelona'ya yaptığımız şeyi unutmayalım. İnancımız olmalı. Roma'da Liverpool'u çok zor bir maç bekliyor"