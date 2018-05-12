Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezonki Türkiye Kupası macerası belki de en çok konuşulacak bir destana dönüştü. Şampiyonluk kovalayan ekiplerin 4’te biri bütçesine sahip olan Teleset Mobilya Akhisar, Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe’yi de devirip kupaya uzanmayı başardı. Peki, bu nasıl olmuştu? Bunun için biraz Akhisar’ın Süper Lig’e yükseliş öyküsüne bakmak lazım. Akhisar, 2012’de Süper Lig’e yükselirken, futbolun cilvesi olarak şehir takımı Manisaspor bir alt ligin yolunu tutuyordu. Köftesi ile meşhur olan 160 bin nüfuslu bir ilçe takımı olan o zamanki adıyla Akhisar Belediye Gençlik, Süper Lig’de bir anda koskoca Ege Bölgesi’nin tek temsilcisi konumunda bulunuyordu. Bu sezon Ege’yi Akhisar ile birlikte Göztepe de temsil ediyor.



En pahalısı 600 bin avro

Akhisar Süper Lig’e yükseldiğinde “Geldikleri gibi geri giderler” diyenler çoğunluktaydı. Bütçesi rakiplerinin çok altında bulunan, üstelik stadı olmayan, maçlarını Manisa’da oynayan bir takım vardı. Bu sene düşer, önümüzdeki sene düşer denilen takım 6 yıldır Süper Lig’in en renkli ve adından söz ettiren takımlarından biri olmayı başardı. Peki bunun sırrı neydi? Akhisar’da 9 yıldır görevde olan bir yönetim var. Üstelik ligde var olmanın sadece paraya bağlı olmadığını ispatlarcasına yerinde ve nokta transferlerle ‘işi bilen’ bir yönetim. Süper Lig’de 4-5 milyon avro bonservis bedelleri ‘sıradan’ görülürken, Malmö’den 600 bin avro bonservis bedeliyle alınan Enoch Kofi Adu, Akhisar’ın bugüne kadar en yüksek para harcadığı transfer oldu.



Niasse 30 katına satıldı

Ancak Ganalı futbolcu Akhisar’ın son yıllardaki belki de en verimsiz transferi denilebilir. 200 bin avroya alınan Oumar Niasse’ın 5,5 milyon avroya Lokomotiv Moskova’ya satılması ise bir transfer dehası sayılır. Son 15 yılda Türkiye Kupası’nı dört büyükler dışında Kayserispor ve Konyaspor kazanabilmişti. Bu takımlara şimdi Akhisar da eklendi. Üstelik Akhisar bu kupayı kazanan ilk ilçe takımı olmayı başardı. Bu başarıyla Akhisar, Avrupa Ligi için rezervasyon yaptırırken tam 1980 yılında Türkiye Kupası’nı kazanan Altay’dan tam 38 yıl sonra Ege bölgesine kupa getirdi. Süper Lig kulüplerine ‘Az parayla çok iş nasıl yapılır’ dersi veren Akhisar, şimdi yeni stadında Avrupa’nın devlerini ağırlayacak. Övün Akigo, bu başarısıyla ne kadar gurur duysan az…