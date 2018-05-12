Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray formasıyla bu sezon birçok maçta takımı sırtlayan ve ligde attığı 27 golle krallığa koşan Bafetimbi Gomis, son haftalardaki suskunluğunu yarın Evkur Yeni Malatya önünde bozmayı hedefliyor.

Son golünü Alanya deplasmanında attıktan sonra Beşiktaş derbisinde ve Akhisar maçında birer penaltı kaçıran Fransız forvet, geçtiğimiz hafta Ege deplasmanında 2-1 kazanmalarına rağmen üzüntüden sahayı ağlayarak terk etmişti.

ALEX'İ GEÇMEK İÇİN 2 GOL ATMASI LAZIM

Akhisar önünde penaltı dışında 2 de net gol pozisyonunu değerlendiremeyen 33 yaşındaki oyuncu, 28 gollü Alex de Souza'nın bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu bu hafta kırmak istiyor.

REKOR MAÇIM OLACAK

Akhisar maçının ardından başta hocası olmak üzere, takım arkadaşları ve taraftarların sosyal medya mesajlarıyla motivasyonu artan Fransız golcü, "Bu desteğe en iyi şekilde karşılık vereceğim. Son haftalardaki şanssızlığımı bu maçla kırmak istiyorum. Malatya benim rekor maçım olacak. Sezon sonunda da kariyerimin ilk şampiyonluğunu yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi