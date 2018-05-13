Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tamer Tuna, maçta öne geçtiklerini ancak skoru koruyamadıklarını belirterek, "Çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü sezon başından beri bunu yapıyoruz. İnandığımız bir kadro ve Avrupa hayalimiz vardı. 5'inci olamasak dahi Akhisar kupayı alarak büyük bir başarı sağladı. Onları ve Okan hocayı tebrik ederim. Olağanüstü bir iş başardılar. Oyunun ilk yarısında çok duran top kullandık. O etkinliğimizi kullanmak istedik fakat golü bulamadık. İkinci yarıda 1-0 öne geçtikten sonra özellikle onu koruma adına ya da girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince maalesef golü de yedik. Bizim ligde bir değerimiz var. Bunu son haftaya kadar göstereceğiz. İnandığımız bir gerçek var. Çok değerli bir kadroya sahibiz. Göztepe ekibi sezon başından beri elinden geleni yapan bir ekip. Kaybetsek de tebrik edilecek bir takımla çalıştım. Oyuncularıma her koşulda verdikleri mücadaleden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"YARINDAN İTİBAREN GALATASARAY MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ"

Yarından itibaren Galatasaray maçına hazırlanacaklarını ifade eden Tuna, "Galatasaray maçı da bizim her maç olduğu gibi oynayacağımız bir maç. Galatasaray'ın son hafta şampiyonluk maçına çıkıyor olması bu maçı ligdeki en değerli maç haline getirdi. Hep bir değer ortaya koymaya çalıştık. Hep inandığımız bir oyun anlayışı vardı. Oyuna göre değişen rakibe göre değişen birçok faktörü sahaya koyan bir takımdık. Haftaya da böyle olacak. Yarından itibaren Galatasaray maçıyla ilgili tüm çalışmalarımızı planlarımızı gerçekleştireceğiz. Bizim için kendi değerini, Göztepe değerinin ortaya çıkacağı bir maç olmalı" diye konuştu.