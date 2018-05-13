Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Ve Süper Lig’de beklenen son gerçekleşti... Ligin gediklileri arasında yer alan Gençlerbirliği, Onursal Başkanı merhum İlhan Cavcav’ın isminin verildiği sezonun 33. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olarak Süper Lig’e veda etti. Sezonun 28. haftasındaki Galatasaray galibiyetinden sonra çıktığı 4 maçta da yenilen kırmızı-siyahlılar kötü serisini İstanbul deplasmanında da sürdürdü ve Spor Toto 1. Lig’e düştü. Sezona Ümit Özat ile başlayan ancak istenen sonuçlar gelmeyince göreve Mesut Bakkal’ı getiren Ankara temsilcisi, işler yolunda gitmeyince tekrar Özat ile anlaşmış ve 10 maçlık yenilmeme serisi yakalamıştı, ancak bu yeterli olmadı.



Diagne uğurladı

Kasımpaşa karşısında mücadeleye atak bir oyunla başlayan ama aradığı golü bulamayan Ümit Özat’ın takımı 36’da Ahmet Oğuz’un kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı. 39’da Popov’un ortasında Mbaye Diagne, ofsayt itirazları arasında Kasımpaşa’yı öne geçirdi: 1-0. İkinci yarının başında İlhan’ın pasını iyi değerlendiren Diagne farkı ikiye çıkardı: 2-0. Gençlerbirliği 64’te Elvis Manu’nun çizgiye inip yaptığı golle puan için umutlandı: 2-1. Ama maçın son dakikasında ceza sahasında yerde kalan Diagne, penaltı atışında da topun başına geçti ve Gençlerbirliği’ni bir alt lige uğurlayan isim oldu: 3-1.