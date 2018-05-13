Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

G.Saray’ın dün kazanmasıyla şampiyonluk ümitleri tükenenen Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş bugün Osmanlıspor ile deplasmanda yapacakları maç öncesinde oyuncularına “rehavet” uyarısı yaptı. Ligde ikinci olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma şanslarının devam ettiğini ifade eden tecrübeli teknik adam son ana kadar yarışta olmaları gerektiğini vurguladı. Rakibin kümede kalmak adına mutlak puan için sahada olacağının da altını çizen Şenol Güneş, hiçbir şeye bakmadan ve etkilenmeden işlerini yapmaları gerektiğini belirterek “Biz sezon başından bu yana her maça galibiyet ve güzel futbol için çıkıyoruz. Bu da onlardan birisi. Beşiktaş’a yakışan futbolu sergilemeliyiz” sözlerini kullandı.



Savunma değişiyor

Kara Kartal’da kadroda zorunlu değişimler de söz konusu. Gerek sakatlıklar, gerekse sarı ve kırmızı kart cezaları yüzünden en çok değişimin olduğu stoper mevkiinde yine nöbet değişimi var. Pepe-Tosic, Pepe-Medel, Tosic-Medel ve zaman zaman Vida ile oluşturulan stoper ikilisinde bu haftaki görev Vida ve Medel’in olacak. Çünkü Pepe sezonu kapattı, Tosic de kırmızı kart cezalısı. Bu durumda elde Vida-Medel kalıyor. Forvet konusunda da belirsizlik var. Negredo’nun yokluğunda öne çıkan Vagner Love ancak son maçlarda formsuz. Şenol Güneş, tercihini Mustafa Pektemek ve Larin’den yana kullanırsa da sürpriz olmaz.