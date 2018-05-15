Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cahit Eroğul

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Turkcell’in sponsorluğuyla hayata geçirilecek olan Türkiye Sportif Yetenek Taraması Projesi’nin tanıtımı yapıldı. Tuzla’da bulunan Tapduk Emre İlkokulu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda, ilgili bakanlar Osman Aşkın Bak, İsmet Yılmaz, Vali Vasip Şahin, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça hazır bulundu. Ayrıca, şampiyon millî sporcular Taha Akgül, Nur Tatar ve Rukiye Yıldırım ile Ampute Millî Takımı’nın oyuncusu Enes Telli de etkinliği takip edenler arasında yer aldı.



Geleceğe yatırım

Türkiye’nin bütün okullarında ilkokul 3. sınıftaki öğrencileri kapsayan proje ile ilk aşamada 2,5 milyon çocuğun sportif yetenek ve potansiyelleri keşfedilecek. Çocuklar, temel motorik (hareket) özelliklerini geliştirmeleri için iki yıllık bir programa tabii tutulacak. Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesi olarak değerlendirilen projenin devrin niteliğinde olduğunu söyleyen Bakan Bak, “Önümüzdeki yıl bu rakam 5 milyona, hatta 7 milyona çıkacak” dedi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise “Bu proje Türk sporunun geleceğine yapılan büyük bir yatırımdır” dedi.