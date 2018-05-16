Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Yeni sezon öncesi transfer çalışmlarına erken başlayan Beşiktaş’ın ilk bombaları belli oldu: Demba Ba ve Emre Akbaba... Siyah-beyazlılara dönmeyi çok isteyen Demba Ba ile anlaşmaya varıldı. Senegalli yıldız devre arasında yapılan transfer görüşmelerindeki kaprislerinden vazgeçti. Golcü oyuncu 2,5 yıllık sözleşme istemiş, 3,5 milyon avro da sezonluk ücret talep etmişti. Yeni anlaşmaya göre 32 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma yapılacak ancak yılllık ücreti ise 2 milyon avro olacak. Bu şartları kabul eden Demba Ba sözleşme bitiş tarihi olan 30 Haziran’dan sonra Beşiktaş’a imza atacak. Ayrıca Senegalli yıldızın gelmesi, Burak Yılmaz transferini etkilemeyecek. Takıma beklenen katkıyı veremeyen Negredo ve Love’u göndermeyi planlayan yönetim, Şenol Güneş’e gol makineleri Demba Ba ve Burak Yılmaz’ı teslim ederek golcü açığını kapatmış olacak.



Love+Fatih

Beşiktaş’ın diğer bombası ise bu sezon yıldızı parlayan Emre Akbaba... Talisca’nın takımdan ayrılması durumunda gol yollarında ekili bir orta saha oyuncuna ihtiyaç duyacak olan siyah-beyazlılar genç yıldız için gemileri yakmış durumda. Aytemiz Alanyaspor forması ile bu sezon 33 maça çıkan, 14 gol atarken arkadaşlarına da 7 gol pası veren 25 yaşındaki oyuncu ile prensipte anlaşmaya varıldı. Her iki ayağını da çok iyi kulanması sebebiyle Şenol Güneş’in de çok istediği yıldız oyuncunun yüksek bonservis bedeli ise takas formülüyle aşılacak. Yönetimin Alanyaspor’a 2 milyon avro bonservis bedelinin yanı sıra Vagner Love ve 20 yaşındaki genç stoper Fatih Aksoy teklif etti. Alanyaspor cephesinden bu teklifin olumlu karşılandığı ancak bonservis bedeli için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.