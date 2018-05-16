Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü Göztepe-Galatasaray maçında çözülecek. Sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Göztepe'de golcü futbolcu Demba Ba maça özel olarak hazırlanıyor.

Taraftarıyla arasını düzeltmek için Galatasaray'a da gol atmak isteyen Senegalli forvet, mücadeleye oruçlu çıkacak.

Geçtiğimiz sene Fox TV'de Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri programına katılan Demba Ba, dini yaşamıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

İMAN GÜCÜYLE TUTUYORUM



Ba, "5 vakit namaz kılıyorum, topraktan gelenden faydalanmazsanız ruhunuzu besleyemezsiniz. Gol atmak benim için harika duygu. Golcü, golle beslenir, aynı zamanda ailesini de bu gollerle besler. Bu yüzden de secde ederim. Maç olsa da oruç tutuyorum. İmanın öyle bir gücü var ki, bütün fiziksel güçlerden daha büyük." demişti.