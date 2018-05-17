Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA'nın yenilenen formatı sonrası Şampiyonlar Ligi'ne katılımlar konusunda birçok düzenleme yapılmıştı.

Artık Avrupa Ligi şampiyonlarının da Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde etmesi sebebiyle Marsilya'nın ne sonuç alacağı ülke takımlarımızı yakından ilgilendiriyordu.

Eğer Marsilya kupayı alsaydı, bu sezon ligi 2. sırada biterecek takımımız 2 ön eleme maçı yerine 3 ön eleme maçı birden oynayacaktı.

UEFA'nın dün gece final sonrası yaptığı son güncellemeye göre Fransa'nın ilk 3 sıradaki takımı Şampiyonlar Ligi'ne direkt alındı, ayrıca UEFA sıralamasında bulunan 10 ve 11. ülkeler yani Türkiye ile Çekya'nın lig ikincileri de 3. ön eleme turundan itibaren turnuvaya dahil edildi.

Eğer Marsilya kupayı kazansaydı, Fransa tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne 4 takımlı katılım sağlanacaktı ve UEFA sıralamasında 10. sırada bulunan Türkiye'nin ikinci takımı 2. ön elemeden başlayacaktı..

Bu sayede Türkiye'de ikinci sırayı alan ekibimiz, sezonu Avrupa kupalarında daha geç açacak. Yeni format gereği 5 büyük ligin güçlü takımlarıyla karşılaşmayacak olan temsilcimiz, 2 ön elemeyi geçerek adını gruplara yazdırabilir.

Yani önümüzdeki sezon iki takımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebiliriz. (A Spor)